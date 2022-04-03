Şampiyon Talasgücü Belediyespor

Karşılaşmanın 20'ncü dakikasında Muhammet Özdemir'in golü ile perdeyi aralayan Talasgücü Belediyespor, devreye 1-0 önde girdi. Maçın ikinci yarısında 4 gol daha bulan Talasgücü Belediyespor, sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

HALİL ASLAN: “TEK HEDEFİMİZ VAR, 3'ÜNCÜ LİG'E KAYSERİ'DEN BİR TAKIM ÇIKARTMAK”

Talasgücü Belediyespor Teknik Direktörü Halil Aslan karşılaşmanın ardından 1HA mikrofonlarına yaptığı açıklamada, "Lige lider olarak başladık, 17 haftada liderliği bırakmadık. Bu etabı atlattık. İkinci etapta takımı 3'üncü Lige çıkartmak için rabbimin izniyle elimizden geleni yapacağız. Belediye başkanımız Mustafa Yalçın ve yardımcıları çok büyük destek veriyorlar. Biz burada bu işin sadece bir parçasıyız. Bizler kadar onların da emeği var. Allah onlardan razı olsun. Futbolcularımın ayaklarına sağlık. Tek hedefimiz var, 3'üncü Lig'e Kayseri'den bir takım çıkartmak” diye konuştu.

MAÇIN KİMLİĞİ

STAD: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

HAKEMLER: Tuğba Üçüncü, Volkan Altuntaş, Demirhan Emir (4'üncü Hakem Utku Doğan)

TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Ahmet Özden, Doğukan Çevik, Tayfun Yanar, Osman Buğra, Adem Hakan Ali, Canberk Soykuvvet (Dk.87 Uğurcan Gülay), Muhammet Özdemir (Dk.80 Eren Toksoy), Gökalp Kahya (Dk.71 Mustafa İlkay Kartal), Ahmet Aydın, Emrah Turan, Yusuf Kılıç (Dk.71 Gökhan Öz)

ÜRGÜPSPOR: Ertuğrul Kazan, Rahmi Özdemir, Yakup Er, Mustafa Koçak, Fatih Kama, Eray Akyol, Süleyman Sevinç (Dk.65 Barış Berk), Çağrı Karabey Dk. 85 Burak Murat) Mehmet Becerir (Dk.87 Mustafa Eryılmaz), Ekrem Solak (Dk.65 İsmail Batuhan), Anıl Bircan

GOLLER: Dk. 20 - 56 Muhammet Özdemir, Dk.50 Gökalp Kahya, Dk.62 Emrah Turan, Dk.67 Adem Hakan Ali (Talasgücü Belediyespor)

