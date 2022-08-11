Şampiyon bisikletçiler Erciyes'te yetişecek

Kayseri Erciyes A.Ş. geleceğin bisikletçilerini yetiştirmek için özel olarak hazırladığı bisiklet ve aktivite parkını çocukların hizmetine sundu.

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  • 11.08.2022 09:44
  • Güncelleme: 11.08.2022 09:50
Şampiyon bisikletçiler Erciyes'te yetişecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Erciyes A.Ş. geleceğin bisikletçilerini yetiştirmek için özel olarak hazırladığı bisiklet ve aktivite parkını çocukların hizmetine sundu.

Yaz mevsiminde bisiklet, yürüyüş, tırmanış, gibi tüm dağ ve tabiat sporları için geniş imkânların sunulduğu Erciyes, her yıl yüzlerce amatör ve profesyonel bisikletçiyi de ağırlıyor. Ülkemizde ilk kez Erciyes Dağı’nda inşa edilen ve downhill, mtb gibi tüm dağ bisikleti kullanıcıları için farklı zorluk derecelerinde parkurların bulunduğu Erciyes’te çocuklar için de özel bisiklet ve aktivite parkı oluşturuldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından 2 bin 200 metrede bulunan Tekir bölgesine kurulan bisiklet ve oyun parkı, çocukların hem eğlenmesi hem zihinsel ve fiziki gelişimi hem de iyi bir bisiklet sporcusu olarak yetişmesi için planlandı. Yaklaşık 1000 metrekarelik bir alan üzerine kurulan ve etrafı çevrilerek güvenli bir ortam oluşturulan bisiklet parkı, çocukların doyasıya vakit geçirmesine ortam hazırlıyor. Erciyes’te 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermekte olan bisiklet eğitim alanı 4-16 yaş aralığındaki çocukları kabul ediyor. Çocuklar haftanın 7 park içerisinde bulunan bisikletlerden bedelsiz faydalanabildikleri gibi kendi bisikletlerini de getirip kullanabiliyorlar.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, “Erciyes’i yönetmeye başladığımız ilk günden itibaren bu emsalsiz dağı bisiklet sporu için de global bir merkez haline getirme vizyonumuzu ortaya koyduk ve hedeflerimize her geçen gün adım adım yaklaştık. Türkiye’nin ilk downhill parkurlarını oluşturduk ve ülkemizde ilk defa Downhill Avrupa Kupaları yaptık. Dağ bisikleti kategorisi olan MTB’de defalarca uluslararası müsabakalara ev sahibi olduk. Yol bisikletinde dünyada en fazla yarış yapılan mekanlardan bir tanesi haline geldik ve her yaz 30’a yakın ülkenin takımını Erciyes’e çekmeyi başardık. Artık geleceğin bisiklet sporcularını yetiştirmek için de bu yaz çocuklarımız için bir eğitim alanı oluşturduk. Hedefimiz küçük bir idman parkı olan bu parkurda hem yavrularımıza hem ailelerine bisikleti sevdirmek, dağ ve downhill binişine alıştırmak, geleceğin şampiyonlarının yetişmesine vesile olmak” şeklinde konuştu.

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İHA

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