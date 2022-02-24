Sami Boydak 'terörizmin finansmanı' suçundan beraat etti

Yanında 3 kiloyu aşkın altınla umreye gitmek isterken yakalanan Sami Boydak hakkında 'terörizmin finansmanının önlenmesi kanununa muhalefet' suçundan açılan dava sonuçlandı. Tutuksuz yargılanan Boydak, beraat etti. 

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  • 24.02.2022 13:17
  • Güncelleme: 24.02.2022 13:17
Sami Boydak 'terörizmin finansmanı' suçundan beraat etti

Ocak 2019'da umreye gitmek üzere Kayseri Havalimanı dış hatlar terminaline gelen Sami Boydak'a ait bagajda 3,6 kilogram altın, 40 bin liralık çek ve 200 bin liralık senet bulunmuştu. 'Terörizmin finansmanının önlenmesi kanununa muhalefet' suçundan gözaltına alınan Boydak, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağı kararıyla serbest bırakılmıştı. 

Boydak, bugün 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen  karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Tutuksuz yargılanan Sami Boydak ve avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu.  Yargılama sonunda mahkeme heyeti  Boydak hakkında beraat kararı verdi.  

FETÖ ÜYELİĞİ SUÇUNDAN CEZA ALMIŞTI

Sami Boydak, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde Temmuz 2018'de terör örgütüne üye olmak suçundan hakim karşısına çıkmıştı. Boydak, ailesinden 6 kişinin de aralarında bulunduğu sanıklar ile birlikte, etkin pişmanlığı göz önünde bulundurularak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

1ha

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