Saman yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
- 02.10.2022 19:38
- Güncelleme: 02.10.2022 19:38
Kaza, Kocasinan ilçesine bağlı Akın Köyü mevkinde meydana geldi. Karşı yoldan seyreden saman yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1ha
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