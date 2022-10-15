Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de rekorlar kırıldı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da sporculara peri bacalarının ve doğal güzelliklerin çevresinde koşma imkanı sunan Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de 2022 yılının Salomon Cappadocia Medium-Trail (63 km) ve Salomon Cappadocia Short-Trail (38 km) yarışlarının kadın ve erkek birincileri belli olurken, Aysel Yalaç, Salomon Cappadocia Medium-Trail'de parkur rekoru kırdı.

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  • 15.10.2022 17:39
  • Güncelleme: 15.10.2022 17:39
Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de rekorlar kırıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya’da sporculara peri bacalarının ve doğal güzelliklerin çevresinde koşma imkanı sunan Salomon Cappadocia Ultra-Trail’de 2022 yılının Salomon Cappadocia Medium-Trail (63 km) ve Salomon Cappadocia Short-Trail (38 km) yarışlarının kadın ve erkek birincileri belli olurken, Aysel Yalaç, Salomon Cappadocia Medium-Trail’de parkur rekoru kırdı.

2022 yılında 75 ülkeden 2 bin 224 koşucunun katıldığı Salomon Cappadocia Ultra-Trail’de 63 kilometrelik parkurun kadınlar birincisi Türk koşucu Aysel Yalaç birinciliği alırken, erkeklerde ise ilk sırada ipi göğüsleyen sporcu, İngiliz koşucu Owen Davies oldu. Aysel Yalaç, Salomon Cappadocia Medium-Trail (63 km) parkurunda 06:02:12 derecesi ile kadınlar kategorisinin rekorunu kırdı. Mestan Turhan, erkeklerde Salomon Cappadocia Short-Trail (38 km) parkur rekoru kırdı.

Salomon Cappadocia Ultra-Trail’in 38 kilometrelik parkuru ise kadınlarda Rus koşucu Ekaterina Troshanova, erkeklerde ise Türk koşucu Mestan Turhan birinci sırada tamamladı. Mestan Turhan, 02:44:30 derecesi ile Salomon Cappadocia Short-Trail (38 km) parkur rekorunu kırdı.

Ürgüp Meydanı’ndaki start alanından yarışa başlayan sporcular, zorlu parkurları kat ettikten sonra finişe de aynı noktada ulaştılar. Sporculara eşsiz bir parkur deneyimi sunan Salomon Cappadocia Ultra-Trail’de 63 kilometre ve 38 kilometre parkurlarının ilk 3’leri ise şu şekilde oldu:

63 kilometre Kadınlar ilk 3

1- Aysel Yalaç (Türkiye) 06:02:12

2- Nuray Bulut Göktepe (Türkiye) 06:03:33

3- Lindi Georgiou (Güney Afrika) 06:52:43

63 kilometre Erkekler ilk 3

1- Owen Davies (İngiltere) 05:21:59

2- Ryan Farrugia (Malta) 05:45:34

3- Amir Ahmadbeigi (İran) 05:45:41

38 kilometre Kadınlar ilk 3

1- Ekaterina Troshanova (Rusya) 03:22:02

2- Marija Pipiraite Grumbine (Litvanya) 03:49:29

3- Aidana Tulkibek (Kazakistan) 03:50:25

38 kilometre Erkekler ilk 3

1. Mestan Turhan (Türkiye) 02:44:30

2. İrem Can Ayaz (Türkiye) 02:49:23

3. Léo CabroL (Fransa) 02:58:12

Sekizinci kez gerçekleştirilen Salomon Cappadocia Ultra-Trail, yarın yapılacak ödül töreni ile birlikte sona erecek. Ödül Töreni, Ürgüp Meydanı’ndaki Festival Alanı’nda gerçekleştirilecek.

İHA

Kayseri Gündem
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