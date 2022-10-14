Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de 5 kıtadan, 75 ülkeden 2 bin 224 koşucu yarın start alacak

Türkiye’nin en yüksek katılımlı spor organizasyonlarından birisi olan dünyaca ünlü patika koşusu yarışı Salomon Cappadocia Ultra-Trail’de 5 kıtadan, 75 ülkeden, 2 bin 224 koşucu yarın Kapadokya’da start alacak.

Salomon Türkiye isim sponsorluğunda 15-16 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ve sekizinci kez koşulacak Salomon Cappadocia Ultra-Trail; 119 km, 63 km ve 38 km olmak üzere üç farklı parkuru ile mücadele dolu yarışlara sahne olacak. Dünyanın dört bir yanından 75 ülkeden 2 bin 224 koşucu, Kapadokya’da koşmak için start çizgisinde buluşacak. Türkiye, Almanya Amerika, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bahreyn, Belarus, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Cezayir, Çin, Çekya, Danimarka, Ekvator, Ermenistan, Fas, Filistin, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, Hong Kong, İngiltere, İran, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Kanada, Kazakistan, Kosova, Kosta Rika, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs, Letonya, Lübnan, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, Malezya, Malta, Mısır, Namibya, Norveç, Özbekistan Pakistan, Peru, Polonya, Portekiz, Reunion, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Şili, Suriye, Tunus, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yeni Zelanda ve Yunanistan’dan yüzlerce koşucu, Kapadokya’nın masalsı coğrafyasında düzenlenen organizasyona katılacak. Sportif değerinin yanı sıra, Kapadokya’nın tanıtımı, spor turizmi ve sosyal fayda açısından büyük bir etki oluşturan dünyanın en iyi Ultra-Trail yarışlarından birisi olarak kabul edilen Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2022’nin basın toplantısı ve elit atletlerin tanıtımı Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Ürgüp Kaymakamı Cüneyt Caner, Ürgüp Belediye Başkan Yardımcısı Birol Çetin, Nevşehir Gençlik Spor Müdürü Muhsin Özdemir, sponsor marka temsilcileri ve medya mensuplarının yoğun katılımıyla Ürgüp’te gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısında konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, "15-16 ekim tarihinde yapılacak olan bu etkinlik bölgemiz için, ülkemiz için son derece önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz. Yetmiş beş ülkeden 2 bin 224 sporcumuz bizlere misafir oldular. Gelen bütün misafirlerimize Dünyanın en güzel coğrafyasına hoş geldiniz diyoruz” dedi.

Bu yıl 9. kez Salomon Cappadocia yarışlarına katılan Aykut Çelikbaş da, "Kapadokya’da koşmak harika bir duygu. Çünkü ortam ve hem coğrafya harika. İki binden fazla koşucu var burada. Son derece zevkli, eğlenceli. 2014’ten itibaren buradayım. Bu dediğim gibi dokuzuncu yılımız oluyor. Son derece mutluyum burada olmaktan" ifadelerini kullandı.

Güney Afrika’nın Stellenbosch şehrinden katılan Julian Veermeer ise, "Güney Afrika’dan geliyorum. Çocukken Antalya’ya gelmiştim ama ilk kez Kapadokya’da koşacağım. İki gündür buradayım ve şu anda gördüklerim gerçekten heyecan verici ve daha fazla bekleyemeyeceğim. Bu etkinlikte 119 kilometre koşacağım. Otobüsle falan değil, patikaların arasından koşacağım. Kapadokya bölgesinde bu doğal güzelliğin arasında koşmak için sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

3 farklı parkurda bin 434 erkek, 573 kadın koşucu, 64 takım yarışacak

Bütün güzelliği ile Kapadokya’da yüksek platolar ve vadilerden geçen eşsiz bir patika koşusu yarışı olan Cappadocia Ultra-Trail- CUT 119 km parkurunda; 240 erkek, 39 kadın koşucu ve 2 takım yarışacak. Doğal hisarları, peribacaları ile dolu vadileri ve araziye hâkim yüksek tepeleri ile Kapadokya’nın kalbini koşarak görme fırsatı sunan Salomon Cappadocia Medium Trail -CMT 63 km parkurunda 514 erkek, 158 kadın koşucu ve 9 takım start alacak. Ortahisar ve Göreme’den geçerek Göreme Milli Parkı’nın en güzel vadilerini patikalarında koşarak keşfetmek isteyenlerin kayıt olduğu Salomon Cappadocia Short Trail-CST 38 km parkuruna 680 erkek, 376 kadın koşucu ve 53 takım katılacak.

Ultra-Trail koşularına renk katan isimler geliyor

Salomon Cappadocia Ultra-Trail’e kaydını tamamlayan koşucuların içinde dünyada Ultra-Trail koşularına renk katan isimler yer alıyor. Ultra-Trail koşucusu Giorgio Pulcini, İtalya’dan en uzun rotayı CUT 119Kilo metreyi peri bacaları arasında koşmaya geliyor. Maraton Prensesi olarak bilinen Marina Andresen, CMT 63 Kilometre parkurunda Multipl Skleroz hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla koşmak için ilk kez Kapadokya’ya geliyor. Fransız atlet Marine Gibard, Salomon Cappadocia Ultra-Trailin rekabetçi patika koşularında kendini aşmak için haftada 5 antrenman yaparak hazırlanıyor. Geçen yılın şampiyonlarından Salomon Takımı koşucusu Aysel Yalaç CMT parkurunda rekor için koşarken, 2021 CMT parkuru üçüncüsü Oğuzhan Emre Singer bu yıl CUT parkurunda, ikinci olan İrem Can Ayaz ise bu yıl CST parkurunda mücadele edecek. CST parkurunun iddialı diğer bir ismi ise Milli Atlet Mestan Turhan olacak. Salomon Cappadocia Ultra-Trail, organizasyonun resmi Youtube kanalında canlı yayınlanacak. Koşu dünyasından önemli konukların ağırlanacağı stüdyo programları da yayına renk katacak.

Çocuklar şampiyonlar ile koşacak

Organizasyonu taçlarından son gün etkinliği, ödül töreni öncesinde yapılacak. Kapadokya Çocuk Koşusunda, çocuklar dünya şampiyonları ile koşu deneyimi yaşatacak. 16 Ekim Pazar sabahı yapılacak Kapadokya Çocuk Koşusuna, Kapadokya bölgesinde yer alan ilköğretim öğrencileri katılacak. Minik sporcular, kendileri için tasarlanmış özel tişörtlerle koşacak. Çocuk Koşusunun sponsoru Salcano, çekilişle bisiklet dağıtacak.

Rakamlarla Salomon Cappadocia Ultra Trail 2022

Yarış çerçevesinde; 2 binin üzerinde sporcu ve sporcu aileleri ile Kapadokya’da yaklaşık 4 bin 500 kişi konaklayacak. Ürgüp ve çevresinde otel dolulukları ise yüzde 100’e ulaşacak. Organizasyonun bölge ve ülke ekonomisine katkısının yaklaşık 25 milyon TL olması bekleniyor. Sporcuların sorunsuz bir yarış deneyimi yaşamaları adına organizasyonda 600’ün üzerinde görevli ve gönüllü parkurlarda olacak. Sporcuların gereksinimlerini karşılamak için parkur boyunca 11 istasyon kurulacak. Bu istasyonlarda iki gün boyunca toplam 8 ton yiyecek ve 15 ton içecek hazır bulundurulacak. Parkur bütünlüğü için 8 bin civarında işaret malzemesi konumlandırılacak. Organizasyon için Kapadokya’ya gelecek kişilerden yaklaşık bin ziyaretçi, balon turlarına katılacak. Salomon Cappadocia Ultra Trail 2022’yi yerli-yabancı yaklaşık 65 medya mensubu takip edecek.