Salı günü Melikgazi'de su kesintisi yaşanacak
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy, Battalgazi ve Esenyurt Mahallelerinde kısmen su kesintisi yaşanacak.
- 22.08.2022 17:39
- Güncelleme: 22.08.2022 17:39
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü 23 Ağustos 2022 (yarın) tarihinde saat 10:00 – 18:00 arasında su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Böylece Erenköy, Battalgazi Mahallelerinde (kısmen), Esenyurt Mahallesinde ise (tamamı) su kesintisi yaşanacak.
1ha
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