Sakal ve başörtüsü yasağı gündem oldu

 Kayseri 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay İlhan Coşkun'un çalışanlara başörtüsü ve sakal yasağı getiren kurum içi emir yazısı gündem oldu.

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  • 20.09.2022 10:38
  • Güncelleme: 20.09.2022 10:38
Sakal ve başörtüsü yasağı gündem oldu

Olayın duyulmasının ardından emir iptal edilirken, Albay Coşkun da başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı. HARB-İŞ Kayseri Şube Başkanı Özgür Özsoy, “28 Şubat kafası taşıyan FETÖ’cüler ve askerler hala var. Ancak yargısız infaz yapmamak için soruşturmanın sonucunun görülmesi lazım” dedi.

Kayseri 2’nci Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay İlhan Coşkun’un, 6 Eylül 2022’de kurum içi yayımladığı genelgeyle, fabrikadaki personele yönelik sakal ve başörtüsü yasağı getirmesi infiale neden oldu. Bir sendika başkanının sosyal medya üzerinden kamuoyuna duyurduğu yasak, hemen kaldırıldı. Albay Coşkun da açığa alınarak hakkında soruşturma başlatıldı. Sendikalara bağlı iş yeri temsilcileri soruşturma ekibi tarafından dinlendi. 

Türk HARB-İŞ Sendikası Kayseri Şube Başkanı Özgür Özsoy, olayla ilgili yaşananları değerlendirdi. KayseRadar, TV Kayseri ve Hunat TV’den canlı olarak yayınlanan Basın Konseyi programına telefonla katılan Özsoy, kendisinin de 28 Şubat mağduru olduğunu anımsatarak yapılanların doğru olmadığını söyledi. Genelgenin 8 Eylül 2022’de iptal edildiğini belirten Özsoy, “Altında albayın imzası var ama ben yargısız infazda bulunmak istemiyorum. Eğer gerçekten böyle bir şey yapmadıysa TSK mensubu bir albayımızın toplum nezihinde böyle rencide edilmesine vicdanımız razı olmaz. Milli Savunma Bakanımız konuyu ele aldı ve üniformalılara ve askerlere de başörtüsü serbest bırakıldı. 28 Şubat kafası taşıyan FETÖ’cüler ve askerler hala var. Bizim bizzat şahit olduğumuz bir şey yok. Zaten ben bununla ilgili 28 Şubat’ı iliklerine kadar yaşadım. Arkadaşlarımın işten atıldığı dönemleri gördük. O dönemleri yaşamış biri olduğum için bununla ilgili bir şey bilsem kesinlikle ben de susmam. Albayın soruşturması devam ediyor açığa alındı. Bununla ilgili temsilcilerimizi de sendikacılarımıza da dinlediler. Bir kurul var burada şu anda bildiğim kadarıyla inceden inceye soruşturuyorlar" şeklinde konuştu.

Basın Konseyi katılımcıları gazeteciler Mustafa Bayram, Murat Metiner ve Kürşat Açıkgöz de, özgürlükler vurgusu yaparak yasaklara geri dönülmesinin mümkün olmayacağını dile getirdiler.

1ha

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