Sahte kiralama sözleşmesi ile 850 bin TL'lik dozer aldılar

Düzenledikleri sahte kiralama sözleşmesi ile 850 bin TL değerindeki dozeri Şanlıurfa'dan Kayseri'ye getirerek satan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. 3 ilde farklı şahıslara satılan iş makinası ise Denizli'de bulundu.

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  • 02.11.2022 16:33
  • Güncelleme: 02.11.2022 16:38
Sahte kiralama sözleşmesi ile 850 bin TL'lik dozer aldılar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Düzenledikleri sahte kiralama sözleşmesi ile 850 bin TL değerindeki dozeri Şanlıurfa’dan Kayseri’ye getirerek satan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. 3 ilde farklı şahıslara satılan iş makinası ise Denizli’de bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da yaşayan A.K. (45), 850 bin TL değerindeki dozeri için sosyal medya üzerinden kiralık ilanı verdi. İlanı görerek şahısla irtibata geçen G.Ö. (50) ve M.K. (47), sahte kiralama sözleşmesi düzenleyerek dozeri Kayseri’ye getirdi. Dolandırıldığını anlayan A.K.’nin ihbarı üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Dozerin ilk olarak Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bulunan T.V.’ye, ardından Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan H.T.’ye kiralanıp daha sonra satıldığını belirleyen polis, ardından da aracın Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan D.H.’ye satıldığını tespit etti. Dozer Denizli’de çekicinin üzerinde ele geçirilirken, şüpheliler G.Ö., M.K. ve Y.P. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Dozer sahibine teslim edilirken, şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Kayseri Gündem
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