Sahte dolarla alışveriş yaparken yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği şahsın sahte dolarla alışveriş yaptığı tespit edilirken, yapılan aramada sahte 4 bin 200 dolar ele geçirildi.

PAYLAŞ
  • 08.04.2022 16:51
  • Güncelleme: 08.04.2022 16:56
Sahte dolarla alışveriş yaparken yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği şahsın sahte dolarla alışveriş yaptığı tespit edilirken, yapılan aramada sahte 4 bin 200 dolar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne bağlı güven timi polisleri, kent merkezinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada durumundan şüphelenilen C.O.’nun (37) üst araması yapıldı. Yapılan aramada, şahsın üzerinden sahte olduğu anlaşılan 3 bin 50 dolar geçirildi. Olayla ilgili yapılan araştırmada, şahsın 2 farklı işyerinden bin 150 sahte dolar karşılığında alışveriş yaptığı tespit edildi. Ekipler, ele geçirilen sahte 4 bin 200 dolara ele koydu.

Ayrıca, Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne bağlı güven timi polisleri, Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların yoğunluk gösterdiği Kapalı Çarşı ve Kazancılar Çarşısında kalpazanlar tarafından gerçeğe çok yakın olarak basılan sahte döviz ve Türk paraları üzerinde duyarlı bulunulması konusunda esnaflara uyarılarda da bulundu.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Anbar Mahallesi'ne yeni aile sağlığı merkezi

Anbar Mahallesi'ne yeni aile sağlığı merkezi

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Talas Belediyesi 'bahara merhaba' dedi

Talas Belediyesi 'bahara merhaba' dedi

İhtiyaç sahiplerine ramazan iaşesi Kocasinan belediyesinden

İhtiyaç sahiplerine ramazan iaşesi Kocasinan belediyesinden

Kayseri'de ulaşımda yeni dönem

Kayseri'de ulaşımda yeni dönem

Milletvekili Ataş:'Ülkemiz tarihte görülmemiş bir ekonomik felakete hızla sürükleniyor'

Milletvekili Ataş:'Ülkemiz tarihte görülmemiş bir ekonomik felakete hızla sürükleniyor'

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

2
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

3
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

4
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

5
Kayseri için projelere imza atılıyor

Kayseri için projelere imza atılıyor

6
İncesu Belediyesi'nden işçilere rekor zam

İncesu Belediyesi’nden işçilere rekor zam

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sahte dolarla alışveriş yaparken yakalandı

Sahte dolarla alışveriş yaparken yakalandı

Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı

Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı

DAHA FAZLA
Vali Günaydın'dan 10 Nisan Polis Haftası' Mesajı

Vali Günaydın'dan 10 Nisan Polis Haftası" Mesajı

Kayseri Şehir Hastanesi, Türkiye'de bir ilke imza attı

Kayseri Şehir Hastanesi, Türkiye'de bir ilke imza attı

Otobüs işletmecileri devletten destek değil, yakıtın düşürülmesini istiyor

Otobüs işletmecileri; devletten destek değil, yakıtın düşürülmesini istiyor

Şiddetli rüzgar ağacı devirdi

Şiddetli rüzgar ağacı devirdi

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşu Develi'de kutlanıyor

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşu Develi'de kutlanıyor