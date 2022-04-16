Şahruh Köprüsü'nün yükünü yeni köprü aldı

Tarihi Şahruh Köprüsü, koruma altına alındı. Tarihi köprünün yükünü, yakınına yapılan yeni köprü karşılayacak.

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  • 16.04.2022 16:19
  • Güncelleme: 16.04.2022 16:19
Şahruh Köprüsü'nün yükünü yeni köprü aldı

Şahruh Köprüsü, Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Karaözü köyünde yer almaktadır. 1475 yıllarında yapıldığı düşünülen tarihi köprü, aradan geçen 547 yıla rağmen dimdik ayakta. Köprünün gelecek nesillere aktarılması ve turizme kazandırılması amacıyla köprü araç trafiğine kapatıldı. Sarıoğlan’a bağlı 10 mahallenin ulaşımı, tarihi köprünün yakınlarına yapılan alternatif köprü üzerinde sağlanmaya başlandı.  

Tarihi Şahruh Köprüsü’nün trafiğe kapatılma sözünün seçim vaadi olduğu belirten Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, “Tarihi  köprüden zarar verdiği gerekçesiyle yüksek tonajlı araçların geçmesine izin verilmiyordu. Sadece küçük araçlar geçiyordu. Biz bunu da düşündük, tarihi Şahruh köprüsünü trafiğe kapatıp, yeni bir köprü oluşturduk” dedi.  Alternatif köprünün, 5 fore kazıklı ve yaklaşık 250 metre uzunluğa sahip olduğunu söyleyen Ayyıldırım, yeni köprüden araç sınırlaması olmadan 10 mahallemiz istifade edebilecek. Alternatif köprü yapılmadan önce bölgeden geçmek isteyen araçlar, Gemerek tarafını kullanmak zorunda kalıyordu. Çiftçilerimiz ve besicilerimiz ürünlerini satmak için Gemerek’e kadar dolanmak durumunda kalıyordu” diye konuştu. 

ŞAHRUH KÖPRÜSÜ TARİHİ

Şahruh Köprüsü Kayseri ili Sarıoğlan ilçesi Karaözü köyünde yer alan tarihi bir köprüdür. Köprü doğu-batı doğrultusundadır. Uzunluğu 144,5 metre eni de 5.6 metredir. Köprü 8 kemerli olup, en geniş kemer 12 metre açıklığındadır. Köprünün yapımına ilişkin bir yazıt bulunmamaktadır. Ancak 1538 yılındaki (Kanuni Sultan Süleyman dönemi) onarımına ilişkin bir yazıt vardır. Bu yazıta göre köprü Dulkadiroğulları Beyliği'nden Alaüddevle Bozkurt Bey'in oğlu Şahruh tarafından yaptırılmıştır. Öte yandan Selçuklu Belediyesince hazırlanmış olan sayfada köprünün Selçuklu döneminde yapılıp, Şahruh Bey tarafından restore edilmiş olabileceği görüşüne de yer verilmektedir. Şahruh Köprü’sü, halen kullanılabilir durumdadır.

1ha

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