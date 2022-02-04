Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesinde yıkım işlemleri sürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin çehresini değiştirecek vizyon projelerinden olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin hızla yükseldiğini, ilk iki etabın ardından 3'üncü uygulama etabı kapsamında metruk binaların yıkım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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  • 04.02.2022 11:39
  • Güncelleme: 04.02.2022 11:39
Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesinde yıkım işlemleri sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın önem verdiği projelerden Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nde, çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
3’ÜNCÜ ETAPTA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 3’üncü uygulama etabı içerisinde kalan metruk binaların temizlenmesi yönündeki çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı ekipleri tarafından, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler kapsamında, Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon sağlanarak başlatılan çalışmalarda, metruk binaların yıkım işlemleri gerçekleştiriliyor.
Başkan Büyükkılıç yürütülen çalışmalar kapsamında deprem yönetmeliğine uygun olarak kullanım ömrünü tamamlamış eski yapıların temizlendiğini belirterek, “Önemli projelerimizden Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projemizin 3’üncü etabı için çalışmalarımız tüm hızıyla başladı. Şehrimizin çehresini değiştirecek kentsel dönüşüm projeleri ile risk oluşturan, güvenli olmayan yapılar temizlenerek huzurlu ve konforlu yuvalar inşa ediyoruz” dedi.
BÖLGE SAKİNLERİ MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli projelerinden olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nde sağlıklı, huzurlu ve güvenli yaşam alanları oluşturma noktasında sürdürülen çalışmalarda, can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan binaların yıkımının bölge sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandığını sözlerine ekledi.
Öte yandan, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 3. uygulama etabı, kentsel dönüşüm projelendirme ve hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri için hazırlıklar da sürüyor.

1ha

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