Sağlık raporu nedeniyle başına gelmeyen kalmayan Gökhan, beraat etti

Farklı iki sağlık kurulu raporu nedeniyle geçtiğimiz yıl işinden olan Gökhan Özdemir, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinin beraat kararı ile özgürlüğüne, Yozgat İdare Mahkemesi kararıyla da işine kavuştu.

PAYLAŞ
  • 02.11.2022 12:05
  • Güncelleme: 02.11.2022 12:05
Sağlık raporu nedeniyle başına gelmeyen kalmayan Gökhan, beraat etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Farklı iki sağlık kurulu raporu nedeniyle geçtiğimiz yıl işinden olan Gökhan Özdemir, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinin beraat kararı ile özgürlüğüne, Yozgat İdare Mahkemesi kararıyla da işine kavuştu.

Kırşehir’de özürlü raporu yüzde 12, Kayseri’de ise yüzde 41 olan Özdemir, farklı sağlık kurulu raporları göz önüne alınarak Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak çalıştığı işinden geçtiğimiz yıl el çektirilmişti. Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturmada Özdemir’in ’Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahtecilik’ suçu işlediğine kanaat edilerek hakkında dava açılmıştı. Geçtiğimiz yıl Kırşehir Valiliğinin 19564294 sayılı yazısı ile görevden uzaklaştırılması tebliğ edilen Özdemir, başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.

Gökhan Özdemir’in Avukatı Ali Erdem, sağlık kurulu raporlarıyla görevde olduğunu yine aynı raporlar sonucunda görevinden el çektirildiğini ve müvekkilinin belgede sahtecilik suçunu işlemediğini ispatlama sürecini anlatarak, "Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının 2021/834 soruşturma numaralı dosyasının 2022/114 numaralı iddianamesiyle Gökhan Özdemir’in kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçundan cezalandırılması talebiyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/230 esas sayılı dosyasına kayden kamu davası açılmıştır. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/230 esas sayılı dosyasının 01.11.2022 tarihli duruşmasında Gökhan Özdemir’in beraatine karar verilmiştir" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç'tan Sivas Caddesine alternatif yol

Başkan Büyükkılıç'tan Sivas Caddesine alternatif yol

Kayseri İl Müftüsü Akkuş'un acı günü

Kayseri İl Müftüsü Akkuş’un acı günü

Yahyalı'da okuma projesine yoğun ilgi

Yahyalı'da okuma projesine yoğun ilgi

Lise öğrencilerinden örnek davranış

Lise öğrencilerinden örnek davranış

Develi Belediyespor'un rakibi TÜRŞAD olacak

Develi Belediyespor'un rakibi TÜRŞAD olacak

5 soruda kira sözleşmelerinde tahliye taahhüdü

5 soruda kira sözleşmelerinde tahliye taahhüdü

Çok Okunanlar
1
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

2
Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

3
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

4
Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

5
Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

6
Bir hafta bir Yazar: Cafer Dalmaz

Bir hafta bir Yazar: Cafer Dalmaz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Takdirle karşılanacak bir festival'

'Takdirle karşılanacak bir festival'

ERÜ'de 2022-2023 Eğitim-Öğretim Akademik yılı açıldı

ERÜ'de 2022-2023 Eğitim-Öğretim Akademik yılı açıldı

DAHA FAZLA
Büyükşehir, esnaflara İngilizce ve e-ticaret kursu verecek

Büyükşehir, esnaflara İngilizce ve e-ticaret kursu verecek

Talas Belediyesi'ne ait taşınmaz ihale yoluyla satılacak

Talas Belediyesi’ne ait taşınmaz ihale yoluyla satılacak

Cihannüma 126 Akademisyeni Kayseri'de buluşturacak

Cihannüma 126 Akademisyeni Kayseri'de buluşturacak

MHP'li Özdemir: 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, hedefi hedefimizdir'

MHP'li Özdemir: 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, hedefi hedefimizdir'

Kıskaçlı mahallesinde kanalizasyon sorununu çözüldü

Kıskaçlı mahallesinde kanalizasyon sorununu çözüldü