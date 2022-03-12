Sağlık Müdürü Benli: “Aile hekimliği birim sayısını 500’e çıkarmayı, hekim başına düşen nüfusu 3 bine indirmeyi hedefliyoruz”

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) üyesi il derneklerinin ortaklaşa düzenlediği “Anadolu Aile Hekimliği Kongresi” ANAKON-2022, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanı Dr. Murat Türkyılmaz, Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri Aile Hekimleri Derneği (KAHED) Başkanı Dr. Ümit Işıldak ve federasyona üye 28 ilin katılımı ile gerçekleşti. Programda konuşan İl Sağlık Müdürü Benli, pandeminin belini kıran aşı çalışmalarına aile hekimlerinin büyük katkı sağladığını ifade etti. Benli, Kayseri’de aile hekimlerinin çalışma ortamlarını daha kaliteli hale getirmek adına İl Sağlık Müdürlüğü olarak yaptıkları çalışmaları anlattı. Göreve geldikleri günden beri aile hekimlerinin daha iyi çalışma ortamına kavuşması için çalıştıklarının vurgulayan Benli, “Halkımızın da daha konforlu hizmet alabilmesini sağlamak için Kayserimizin çok değerli belediye başkanları ile işbirliği içerisinde ve kıymetli hayırseverlerimizin desteğiyle son 4 yılda 12 yeni aile sağlık merkezi hizmete alındı. 4 aile sağlığı merkezimiz de yenilendi. Bununla birlikte 9 aile sağlığı merkezinin planlaması devam etmektedir. Aynı zamanda sağlık müdürlüğü olarak aile sağlığı merkezlerinin de ihtiyaçlarını gidermek için gerekli çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. İl olarak 2017 yılında 90 olan aile sağlığı merkezi sayısı 102’ye, 434 olan aile hekimliği birimi sayısı ise 469’a çıkmıştır. 2023 yılı için aile hekimliği birimini ilimizde 500’e çıkarmayı ve hekim başına düşen ortalama nüfusu 3 binin altına indirmeyi hedeflemekteyiz”

‘AİLE HEKİMLERİNİN EĞİTİMİNİ ÖNEMSİYORUZ’

Aylık olarak konusunun uzmanlarını aile hekimleri ile dijital ortamda buluşturduklarını ifade eden Benli, “Bu güne kadar intihar, akılcı laboratuvar istemi ve kronik hastalık takibi gibi konularla başladığımız bilgilendirme toplantılarına bundan sonra da devam edilecektir. Bu toplantıların bir diğer önemi de basamaklar arası iletişimi artırmaktır” diye konuştu.

‘DOKTORLARIMIZI "BAŞIMA NE GELİR" DÜŞÜNCESİNDEN KURTARMAMIZ GEREKİR’

Hekimlere yönelik şiddet olaylarına da değinen Benli, “Dün Ankara’da katıldığım ‘Sağlık Çalışanlarının Hukuken Korunması’ sempozyumunda Adalet Bakanımızın sorunlarımızı doğru gördüğünü ve gerekli çalışmaları başlatmış olduğunu müşahede ettim. Hekimlik mesleğini icra ederken karar aşamasında "başıma ne gelir" düşüncesinden doktorlarımızı kurtarmak gerekir” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından kongrede; aile hekimliğinin genel değerlendirmesi ve mesleki tecrübe aktarımları yapıldı. Ayrıca aile hekimliğinin temeli olan koruyucu sağlık hizmetlerini, akılcı ilaç kullanımı, sık görülen hastalıkları ve kronik hastalıklardaki son gelişmeleri, enfeksiyon hastalıkları, sağlık merkezlerinde acil müdahale durumlarında yapılması gerekenleri, aile hekimliğinde hukuksal sorunları, aile hekimliği uygulamasının son durumunu, ortaya çıkan sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı. Ayrıca kongrede organ bağışının önemine dikkat çekilerek, toplumda organ bağışı sayısının artması için de farkındalık çalışması yürütüldü.