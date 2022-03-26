Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli: “Pandemi dönemi yoğunluğu bitiyor"

Pandemi döneminde yaşanan randevu sorunlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, “Pandemi döneminde ertelenmiş rahatsızlıklar, ertelenmiş randevular bunların hepsi üst üste geldi. Bakanlığın göndermiş olduğu genelgeyle ayaktan hasta kabulüne de başladık. Dolayısıyla randevulu ya da randevusuz ayaktan hasta kabulü yapılmaktadır. Hekimlerimiz uygun olduğu sürece, sistemin izin verdiği şekliyle tüm hastalarımıza hizmet edeceğiz” dedi.

‘VİRÜSTE BEŞİNCİ DALGA SÖNMÜŞ DURUMDA’

Pandemi döneminde hizmette bulunan hastanelerin verimliliğine değinen Sağlık Müdürü Benli, “Pandemide beşinci dalgaların etkilerini geçmiş bulunuyoruz. Şu an vaka sayılarımız oldukça azaldı. Hastanede yatan hastalarımız var ama bizim beklediğimiz o pandemi günleri artık geride kaldı diyebiliriz. Ne zaman bu tekrardan ortaya çıkabilir? Virüste fazla bir mutasyon gelişecek olursa, aşıların etkilerinin biraz daha geçmesinden dolayı tekrar yaşayabileceğimizi zaman gösterecek. Ancak biz şunu söyleyebiliriz, şu andan itibaren beşinci dalga sönmüş durumda. Develi Devlet Hastanesi 150 yataklı, küçümsenmeyecek bir hastane. Bu süreçte Bünyan ve Yahyalı hastaneleri hizmete alındı. Bünyan Devlet Hastanesi’ni dördüncü dalgada, beşinci dalgada ve pandemi sürecinde değerlendirmiş olduk. Tabi ki bu hastanede verilen hizmetin verimliliği her geçen gün artarak devam edecektir. Sarız Devlet Hastanemizin inşaatı bitti ve teslim edildi” şeklinde konuştu.

‘SAĞLIKTAKİ AMİRAL GEMİZİMİZ KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ’DİR’

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli, hastaların tercih ettiği hastanelerin oranları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sağlık Müdürü Benli, hastaların yüzde 50 ’sinin aile hekimlerine başvurduğunu belirterek, “Hastalarımızın 10 bini Şehir Hastanesi’ne müracaat ediyor. Devlet hastanesine 6-7 bin civarında hasta kabulümüz var. Üniversite hastanemizde 4 bin 500 civarında ayaktan hasta kabulü var. Özel hastanelerdeki sayısı bin 500 ile 2 bin arasında değişmektedir. Hastaların müracaatının yüzde 50’sini aile hekimlerimiz karşılamaktadır. Kalanda ise ciddi yoğunluğu Şehir Hastanesi almaktadır. Şehir Hastanesi’ne yaklaşık günde 10 bin hasta kabulümüz olmaktadır. Şehir Hastanesi pandemide olduğu gibi normal hastalıklarda da şehrin ana yükünü taşımaktadır. Bizim de sağlıktaki amiral gemimiz Şehir Hastanesi’dir” diye konuştu.

‘PINARBAŞI DEVLET HASTANESİ DİJİTAL ORTAMA GEÇEN İLK HASTANE’

Pınarbaşı Devlet Hastanesi’nin Kayseri’de dijital ortama geçen ilk hastane olduğuna değinen ve dijital ortama değinen Sağlık Müdürü Benli, “Pınarbaşı Devlet Hastanesi’nin Kayseri’de dijital ortama geçen ilk hastane olması açısından önemli ve değerli. Bu yaklaşık iki yıllık bir süreçti. Çeşitli değerlendirmeler yapılıyor, ekipler geliyor, eksikler tamamlanıyor. Doktorun hemşireye sunmuş olduğu emirlerin yazılı olarak tamamen dijital ortama geçmesi, ilaçların dijital ortamda takip edilmesi yani kağıt tarafının tamamen sıfırlanmış hali” ifadelerini kullandı.