Sağlık çalışanlarına çirkin saldırı

Kayseri'de özel bir hastanede kalp hastası olan vatandaşın vefat etmesi sonrası, ölen kişinin yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı. Meslek örgütü başkanı saldırıyı sert sözlerle kınadı.

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  • 29.01.2022 14:19
  • Güncelleme: 29.01.2022 14:19
Sağlık çalışanlarına çirkin saldırı

Kayseri’de özel bir hastane kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören H.G. beyin kanaması geçirdi. Ardından yoğun bakıma alınan H.G. vefat etti. Yoğun bakım çalışanları H.G.‘nin vefatını yakınlarına bildirdi. Vefat haberini alan ölen kişinin yakınları, yoğun bakım servisi çalışanlarına saldırdı. Arbede sırasında darbe alan bir güvenlik görevlisi baygınlık geçirdi. Yoğun bakım çalışanlarının darp ve tehdit edildiği olay yargıya taşındı. 

Olayla ilgili AJANS BGC’ye konuşan Kayseri Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet İlhan Şahin, çirkin saldırıyı sert sözlerle kınadı. “Bıçak kemiğe dayandı tabiri az geliyor artık” diyen Şahin, “Ülkenin cahil ve zorba insanları doktorlara ve sağlık çalışanlarına saldırmak için neredeyse sıraya girdi. Önceden ara ara yaşadığımız buna benzer şiddet olayları sıradanlaşmaya başladı. Hayır! Şamar oğlanı olmaya razı gelecek değiliz, bu kahrı daha fazla çekecek değiliz” dedi.

Tabip Odası Başkanı Şahin, sosyal medya hesabında da şu açıklamayı yaptı: “Sağlık kuruluşları istendiği gibi at oynatılan, arsızın, namussuzun kendini özgür hissettiği ortamlar olmaktan çıkarılmalı, güvenli ve huzurlu hale getirilmelidir.”

BGC

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