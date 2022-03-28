Şablonunuzu seçin, kendinize özel CV'nizi oluşturun

Genel bir kanı olarak öz geçmiş hazırlanırken yalnızca geçmiş iş deneyimlerinden ve elde edilen başarılardan söz edilmektedir. Ancak öz geçmişiniz ya da CV’niz sizin reklamınızı yaptığınız bir yazıdır. Bu yazı içerisinde geçmiş başarılarınız, aldığınız eğitimler, deneyimleriniz, hobileriniz ve özel zevkleriniz gibi alanlarda yer almalıdır. Ayrıca öz geçmişinizde mutlaka gelecek planlarınızın da yer alması gerekmektedir. Bir özgeçmişte mutlaka size referans olacak kişilerin ve yaptığın projelerinde bilgileri yer almalıdır.



CV Nedir?



CV bir iş başvurusu esnasında işe başvuru yapanların kendilerini tanıttıkları bir formdur. CV kariyer basamakları arasında bir yerlere gelmek için gerekli olan bir bilgi edinme yoludur. Kurumlar ile birebir temas kurulmasını sağlayan bir araç olarak kişinin kendi reklamını yapma aracıdır. CV hazırlanırken belirli teknikler dahilinde hazırlanmalıdır.



CV ya da diğer adıyla öz geçmiş içerisinde işe başvuranın kişisel bilgileri, iletişim bilgileri, eğitim durumu, kurs bilgileri, hobileri, referansları ve gelecek planları gibi alanların olması gerekmektedir. CV hazırlanırken gereksiz yorucu bilgilerden kaçınılmalı, net ve doğru bilgiler verilmelidir. CV üzerinde yer alacak fotoğrafınızın güncel ve karşınızdakine iyi bir ima bırakacak şekilde olması önemlidir. Etkili bir CV oluşturmak için sitemizde yer alan şablondan cv oluşturma aracını kullanıp en etkili cv şablonlarını kullanabilirsiniz.



CV Hazırlama Teknikleri



CV hazırlarken tamamen kendi reklamınızı yapacak ve cv’nizi okuyacak kişinin sizi diğer rakiplerinizden ileride görecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bunun içinde yazdığınız yazılar ve geçmiş bilgileriniz ile bilgili ve eğitimli bir birey olduğunuzu öne çıkarmanız gerekmektedir. CV’nizi hazırlarken yararlanacağınız şablon etkili bir cv hazırlamanıza fayda sağlayacaktır. Bu nedenle ihtiyacınız olacak en etkili cv şablonlarına sitemizden ulaşabilirsiniz.



CV hazırlarken kullanmış olduğunuz yazı karakteri ve puntosu oldukça önemlidir. Bu sebeple resmi yazışmalarda kullanılan times new roman yazı tipinde 12 punto yazı kullanmanız öz geçmişinizi daha özenli gösterecektir. Cv hazırlarken gereksiz bilgilere yer vermekten kaçınıp oldukça sade ve net bir şekilde kendinizi tanıtmalısınız. Ayrıca imla kurallarına dikkat etmeniz ne kadar bilgili bir birey olduğunuzu gösterecektir.



Öz geçmişiniz de kişisel bilgileriniz ve eğitim bilgilerinize mutlaka yer vermeniz gerekmektedir. Ayrıca almış olduğunuz kurs ve sertifikalar var ise bunlara da yer vermeniz kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz konusunda oldukça önemlidir. Var ise yabancı dil bilgilerinizi, geçmiş staj ve iş tecrübelerini detayları ile yazmanız oldukça önemlidir.



CV Hazırlarken Kullanılacak Olan Şablonlar



CV hazırlarken birçok kişi sade bir şekilde dilekçe benzeri bir yapı ile hazırlamaktadır. Oysaki cv bir çalışanın kendi reklamını yaptığı önemli bir araçtır. Bu sebeple yapmış olduğunuz işe uygun bir şablon kullanmanız sizin rakiplerinizden bir adım öne geçmenize olanak sağlayacaktır. Web sitemizde yer alan cv şablonları dünya genelinde kabul görmüş şablonlardan oluşmaktadır.



CV şablonu konusunda kararsız kaldıysanız online cv oluşturma aracımızı kullanarak sizin için seçilmiş şablonlardan da istediğinizi kullanabilirsiniz. CV’nizde mutlaka resminizin yer almasına da dikkat etmeniz gerekmektedir. Resminizin iş ciddiyetine uygun olumlu bir intiba bırakacak şekilde olması oldukça önemlidir. Kullanmış olduğunuz şablonun başvuru yaptığınız işe uygun olmasına da dikkat etmeniz gerekmektedir.



CV’de Yer Alması Gereken Önemli Bilgiler



Bir özgeçmişte insan kaynakları birimlerince dikkat edilen bazı noktalar yer almaktadır. Sonuç olarak kurumlara her gün onlarca kişi tarafından cv bırakılmaktadır. Kurumlar bu cvlere bakarak bir ön eleme yapmaktadır ve sonrasında yüz yüze görüşmeye davet etmektedir. İşte bu nedenle hazırlamış olduğunuz cv ile ilk elemeyi geçmeniz gerekmektedir.



CV hazırlarken mutlaka kendiniz hakkında gerekli olan tüm bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde yazmanız gerekmektedir. Eğitim durumunuz ve almış olduğunuz diğer kurslar hakkında detaylı bir bilgi vermelisiniz. Ayrıca işiniz ile ilgili olarak daha önce çalıştığınız kurumları referans olarak göstermeniz gerekmektedir. Son olarak birçok kişinin yer vermediği şekilde gelecek planlarınızda da bahsetmeniz yararlı olacaktır. Sitemizde yer alan şablonlar uluslararası alanda olumlu tepki almış cv örneklerinden oluşmaktadır.