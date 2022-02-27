Sabah namazında kandil simidi Başkan Palancıoğlu'ndan

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Miraç Kandili dolayısıyla İl ve İlçe Müftüleri ile Altınoluk Nasrullahzade Camii'nde sabah namazını vatandaşlar ile eda ederek ve Miraç Kandillerini tebrik ettiklerini söyledi.

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  • 27.02.2022 12:04
  • Güncelleme: 27.02.2022 12:53
Sabah namazında kandil simidi Başkan Palancıoğlu'ndan
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Miraç Kandili dolayısıyla İl ve İlçe Müftüleri ile Altınoluk Nasrullahzade Camii’nde sabah namazını vatandaşlar ile eda ederek ve Miraç Kandillerini tebrik ettiklerini söyledi.

Kılınan sabah namazının ardından kandil kutlamak için toplanan cemaatin kandillerini kutlayan Başkan Dr. Palancıoğlu; "Miraç Kandili vesilesiyle İl Müftümüz Sayın Yusuf Akkuş ve Melikgazi Müftümüz Ahat Taşcı ile Altınoluk Mahallemizdeki Nasrullahzade Camii’nde sabah namazını edâ ettik. Hemşehrilerimize kandil simidi ikramında bulunarak selam ve muhabbetlerimizi ilettik. Merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı ve mübarek üç aylar içerisinde yer alan, içinde büyük hikmetler bulunduran Miraç Kandili, biz Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Rabbim günümüzü hayırlı ve mübarek kılsın." dedi.

Sabah namazının ardından cami cemaatinin kandilini kutlayan Başkan Dr. Palancıoğlu, cami cemaatine ve vatandaşlara kandil simidi ikram etti.

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İHA

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