Sabah baktıkları hayvanlarını telef olmuş buldular

Kayseri'de besicilik yapan Yaylacıoğlu ailesinin, yaklaşık 15 gün önce ahırlarında besledikleri hayvanları zehirlenerek telef oldu.

PAYLAŞ
  • 13.08.2022 18:31
  • Güncelleme: 13.08.2022 20:13
Sabah baktıkları hayvanlarını telef olmuş buldular
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de besicilik yapan Yaylacıoğlu ailesinin, yaklaşık 15 gün önce ahırlarında besledikleri hayvanları zehirlenerek telef oldu.

Kocasinan ilçesine bağlı Karakimse Mahallesi’nde ikamet eden Arif ve Hatice Yaylacıoğlu çifti 2 yıl önce besicilik ile uğraşmaya başladı. Ahırlarında bulunan 10 büyükbaş hayvanı yaklaşık 15 gün önce sabah yemledikten sonra kontrol etmeye gelen Hatice Yaylacıoğlu, hayvanların bir anda teker teker yer düşerek can çekiştiğini gördü. Daha sonra yetkililere haber verilmesi üzerine ahıra Tarım İl Müdürlüğü ve Yemliha Mahallesi’nden gelen veteriner hekimlerin yaptıkları incelemelerde hayvanların zehirlenerek telef oldukları belirlendi.

Olayın ardından zararının 200 bin TL’nin üzerinde olduğunu söyleyen Arif Yaylacıoğlu, “Olay günü sabah rahatsız olduğum için sağlık ocağına gitmiştim. Biz arada hayvanlarımızı gün içinde kontrol ederiz. Gelip baktığımızda mallar iyi ve gayet güzel duruyorlardı. Daha sonra ben abimin yanına gittim. Bir müddet sonra telefon geldi bana. Eşim, ’Hemen yetiş hayvanlara bir şeyler oluyor’ dedi. Ahıra gelip baktığımda bütün hayvanlar yere serilmişti. Sabah ve öğlen baktığımda bir şey yoktu hayvanlarda. Hayvanların yemini suyunu eşim veriyor zaten yemleri de ölçülü veriliyordu. Şu anda ortalama 200 bin TL’nin üzerinde maddi zararım var. Zehirlendikleri gün veteriner hekimler de gelip baktılar. Hayvanlarımız dişiydi, 9. ayda döllemelerini yapacaktık ve bu şekilde geçimimizi sağlayacaktık. Buraya 3 tane Tarım İl Müdürlüğü’nden ve 1 tane de Yemliha’dan veteriner hekim geldi. Hepsi de hayvanların zehirlendiğini söyledi. Elektrik var mı dediler bize. Ahırımızda elektrik yok. İhtimaller dahilinde olan hiçbir şey yok. En son her şeyinin tahlillerini aldılar buradan” dedi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç'tan MÜSİAD Kayseri Şubesi'ne ziyaret

Başkan Büyükkılıç'tan MÜSİAD Kayseri Şubesi'ne ziyaret

Kanser hastalarını umutlandıran gelişme

Kanser hastalarını umutlandıran gelişme

Talas'ın vazgeçilmezi 'Antika Pazarı' hız kesmeden devam

Talas'ın vazgeçilmezi 'Antika Pazarı' hız kesmeden devam

2 ilçede arazi toplulaştırması yapılacak

2 ilçede arazi toplulaştırması yapılacak

Kayserispor 3 puan istiyor

Kayserispor 3 puan istiyor

Kayserispor ile İstanbulspor 5. randevuda

Kayserispor ile İstanbulspor 5. randevuda

Çok Okunanlar
1
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

2
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

3
Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza

Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza

4
Kumsmall'daki K-POP konseri iptal edildi

Kumsmall’daki K-POP konseri iptal edildi

5
Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

6
Koyun ticareti yaban 3 kişi çoban tarafından öldürüldü

Koyun ticareti yaban 3 kişi çoban tarafından öldürüldü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor'un İstanbulspor karşısında ilk 11'i açıklandı

Kayserispor’un İstanbulspor karşısında ilk 11’i açıklandı

Küçük Almila'dan KANKA'ya destek

Küçük Almila’dan KANKA’ya destek

DAHA FAZLA
Sabah baktıkları hayvanlarını telef olmuş buldular

Sabah baktıkları hayvanlarını telef olmuş buldular

Şehir merkezinde termometreler 40 dereceyi gösterdi

Şehir merkezinde termometreler 40 dereceyi gösterdi

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Erciyes, yaz-kış vatandaşın uğrak yeri?

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Erciyes, yaz-kış vatandaşın uğrak yeri?

Kayseri, Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor

Kayseri, Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor

Kayseri OSB, sanayicilerin sorunlarına sahip çıktı

Kayseri OSB, sanayicilerin sorunlarına sahip çıktı