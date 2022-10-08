Saatte 240 ton üretim yapan dev asfalt plenti faaliyet egeçti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, mevcut yolların bakımı ve yeni açılan yolların yapımında kullanılacak sıcak asfaltın temini için inşa edilen, saatte 240 ton üretim yapabilen, son teknoloji asfalt plenti faaliyete geçti.

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  • 08.10.2022 10:41
  • Güncelleme: 08.10.2022 10:47
Saatte 240 ton üretim yapan dev asfalt plenti faaliyet egeçti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, mevcut yolların bakımı ve yeni açılan yolların yapımında kullanılacak sıcak asfaltın temini için inşa edilen, saatte 240 ton üretim yapabilen, son teknoloji asfalt plenti faaliyete geçti.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Kayseri’nin daha modern, daha güvenilir ve daha konforlu ulaşım için üretmeye ve modern yollar inşa etmeye devam eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bir hizmeti daha hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki mevcut yolların bakımı ve yeni açılan yolların yapımında kullanılacak sıcak asfaltın temini için inşa edilen, saatte 240 ton asfalt üretimi yapabilen, son teknoloji asfalt plenti faaliyete geçti. Gesi Gürpınar’da faaliyet gösteren Asfalt ve Agrega Üretim Tesisleri’nde modern, teknolojinin en üst düzeyinin kullanıldığı hizmet ile saatte 240 ton sıcak asfalt üretimi yapılıyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Piyasanın en sağlıklı, en kaliteli, en modern ve en kapasiteli, saatte 240 ton asfalt üreten bir tesisini faaliyete geçirdik. Büyükşehir Belediyemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hayırlı hizmetlere vesile kılsın. Allah kaza bela vermesin” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, böyle anlamlı bir tesisin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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İHA

Kayseri Gündem
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