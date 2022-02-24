Rusya-Ukrayna savaşı, altın ve döviz kurunu hareketlendirdi

Aylardır gerginlik içerisinde olan Rusya ve Ukrayna arasında beklenen savaş başladı. Savaşın ardından altın fiyatları da yükselişe geçti. Ons altın fiyatı ise 1949 dolar seviyense gelerek son 13 ayın zirvesine çıktı.

Sarraf İhsan Gülderdi, altın piyasasında yaşanan gelişmeleri anlattı. Savaşın altın üzerinde etkili olduğunu vurgulayan Gülderdi, “Bildiğiniz üzere dün Rusya Devlet Başkanı ülkede 1 ay olağan üstü hal ilan etti. Bu gece itibariyle de Ukrayna’ya hava harekâtı başladı. Savaşın başlamasıyla ons altın fiyatları yukarı yönlü harekete geçti. Ons fiyatı 1900 Dolar seviyesinden 1940 Dolar seviyesine kadar yükseldi. Altında yüzde 6’lık bir yükseliş gözlendi. Savaşın devam etmesi halinde altının yukarı doğru yükselişi de devam edebilir” diye konuştu.

Bu arada piyasada çeyrek altın 1450 liradan, yarım altın 2900 liradan ve Cumhuriyet altını ise 5800 liradan el değiştiriyor. Dövizde ise Dolar 14,30 liradan ve Euro ise 15,95 liradan satılıyor.

