Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz kesintisi sürerse euroda aşağı yönlü hareketler görülebilir

Enflasyon verilerinin son 25 yılın zirvesini gördüğünü söyleyen Sarraf İhsan Gülderdi, Rusya'nın, Avrupa'ya doğalgaz kesintisinden kaynaklı euroda düşüşler gözlendiğini aktardı. 

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  • 05.09.2022 15:01
  • Güncelleme: 05.09.2022 15:01
Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz kesintisi sürerse euroda aşağı yönlü hareketler görülebilir

Enflasyon verilerinin son 25 yılın en yüksek rakamlarına ulaştığını söyleyen Sarraf İhsan Gülderdi, “Yeni gelişmeler olarak TÜİK’in enflasyon verileri vardı.  Tüketici enflasyonunda yüzde 80’i aşan bir oran var. Üretici enflasyonu da yüzde 143. Bu da son 25 yılın en zirve rakamları. 1980’den bu yana en yüksek enflasyon artışı diyebilirim. Bununla birlikte Bakan Nureddin Nebati’nin yaptığı açıklama vardı. Enflasyon artış hızının düştüğünü göreceksiniz diyordu. Enflasyonun azalacağı değil, enflasyonun artış hızının azalacağını söylüyordu. Bu da olumlu gelişmelerden biri. İnşallah enflasyonu ilerleyen zamanlarda biraz daha aşağı çekebilirler” ifadelerini kullandı. 

‘DOĞALGAZ KESİNTİSİ AVRUPA’DA KRİZE NEDEN OLUYOR’

Altının ONS fiyatının Avrupa Merkez Bankasının yapacağı faiz açıklamasından sonra belirleneceğini ifade eden Sarraf Gülderdi, “Dolar 18,25’den işlem görürken, euro 18,07’den işlem görüyor. Bu da Rusya’nın Avrupa’ya karşı yaptığı gaz kesintisinden kaynaklanıyor. Bu Avrupa’da biraz krize neden oldu. Bununla birlikte sürenin belirsizliği devam ediyor. Avrupa’ya doğalgaz kesintisi biraz daha sürerse euronun aşağı yönlü hareket edebileceğini söyleyebilirim. Diğer yandan da Avrupa Merkez Bankasının yapacağı faiz kararı da çok önemliydi. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankasının yapacağı faiz açıklamasına göre de altının ONS fiyatı belirlenecek. Şu an da altının ONS seviyesi 1708 dolar” şeklinde konuştu.
 
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Dolar: 18,25 lira
Euro: 18,07 lira

1ha

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