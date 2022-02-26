Rusya'nın askeri operasyonu turizmi olumsuz etkiledi

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon düzenlemesi, turizmi olumsuz etkiledi. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Ukrayna'dan haftada 6 charter uçuş gerçekleşirken şuanda 1'e kadar düştüğünü söyledi. Cıngı ayrıca, tatili biten ancak operasyon nedeniyle ülkelerine dönemeyen Ukraynalı turistlerin Antalya'da misafir edileceğini belirtti.

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  • 26.02.2022 10:38
  • Güncelleme: 26.02.2022 10:46
Rusya'nın askeri operasyonu turizmi olumsuz etkiledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyon düzenlemesi, turizmi olumsuz etkiledi. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Ukrayna’dan haftada 6 charter uçuş gerçekleşirken şuanda 1’e kadar düştüğünü söyledi. Cıngı ayrıca, tatili biten ancak operasyon nedeniyle ülkelerine dönemeyen Ukraynalı turistlerin Antalya’da misafir edileceğini belirtti.

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyon başlatması; Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezi olan Erciyes Kayak Merkezini de olumsuz etkiliyor. Sezon başında haftada Ukrayna’dan Kayseri’ye 6 charter uçuş ile turist kafilesi gelirken bu sayı şuanda 1’e kadar düştü. Ukrayna’dan oldukça fazla turist geldiğini aktaran Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Özellikle Rusya ve Ukrayna dünyada bizim fazla misafir ettiğimiz ülke. Bu yıl da oldukça yoğun bir hareketlilik yaşıyoruz Ukrayna ile alakalı. Sezon başında haftalık 6 charter uçağı planlanmıştı. Fakat özellikle kışın başından itibaren savaş dedikodularının oluşması ister istemez insanları ciddi oranda tedirgin etti ve 6 uçakla başladığımız charter seferleri haftada 1 uçağa düştü" dedi.

"Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı turistler Antalya’da misafir edilecek"

Geçtiğimiz hafta kayak için Erciyes’e gelen ancak şuanda ülkelerine dönemeyen Ukraynalı turistlerin Antalya’da misafir edileceğini sözlerine ekleyen Başkan Cıngı, "Şu anda da geçtiğimiz hafta içinde gelen ve bugün de tatilleri son bulan Ukraynalı bir grubumuz Kayseri’de. Operatör misafirlerimizi alıp Antalya’ya götürdü. Antalya’da bir süre misafir edecekler. İnşallah tez zamanda bu kötü tablo ortadan kalkacak, savaş duracak ve Ukrayna hava sahası açıldıktan hemen sonra da misafirlerimiz evlerine dönecekler" şeklinde konuştu.

"2 bin kilometre uzaktaki savaş turizmi ciddi etkiliyor"

Global dünyada olan bir olayın sadece olduğu yeri etkilemediğinin altını çizen Murat Cahid Cıngı, "2022 senesinde sanki Orta Çağ’daki gibi toprak uğruna bir savaş fikri insanları çok rahatsız ediyor. Kayseri’den 2 bin kilometre uzaktaki bir savaş bile şehrimizin turizmini ciddi oranda etkiliyor. Orada ölen, yaralanan, huzursuz olan insanların acıları hat safhada ama globalleşmiş bir dünya içerisinde olan kötülük sadece olduğu yeri değil dünyadaki birçok noktayı etkiliyor. Şuanda bizi çok derinden üzen bir gelişme yaşanıyor. Ümit ediyoruz taraflar tez zamanda aklıselimle barışa doğru hareket ederle ve dünya barışının sağlanması noktasında katkı sağlarlar" diye konuştu.

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İHA

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