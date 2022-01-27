Rus heyet Kayseri OSB'de

Rusya'nın önemli sanayi bölgelerinden olan Piskov Bölgesi'nden bir heyet Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Katırcıgil, karşılıklı ticari ilişkilerin geliştirilmesine destek verdiklerini belirtti.

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  • 27.01.2022 10:51
  • Güncelleme: 27.01.2022 10:51
Rus heyet Kayseri OSB'de

Rusya’nın Piskov Bölgesi’nden gelen heyette Piskov Bölgesi Ekonomik Kalkınma ve Yatırım Politikası Komitesi Başkanı Andrey Miheev ve Piskov’daki Özel Ekonomik Bölgesi Moglino’nun Yatırım Projeleri Başkanı Ekaterina Pıhtina da yer aldı. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul’dan gecikmeli gelebildiği için ziyarette yer almadı ancak Rus heyet ile OSB’den ayrılmadan önce bir süre görüştü. 

Rus heyeti Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Katırcıgil karşıladı. Ziyarette Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Emre Erkahyaoğlu da yer aldı. Konuk heyete Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ve bölgede yapılan üretimle ilgili bilgiler veren Katırcıgil, ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesine destek verdiklerini söyledi. Piskov Bölgesi Ekonomik Kalkınma ve Yatırım Politikası Komitesi Başkanı Andrey Miheev de bölgeleri hakkında bilgi vererek ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini kaydetti.

BGC

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