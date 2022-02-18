RTE Millet Bahçesi'ndeki ağaç sayısı artırılacak

İnşaatı süren Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin betonlaştırıldığı yönündeki eleştiriler üzerine Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklama yapıldı.

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  • 18.02.2022 17:19
  • Güncelleme: 18.02.2022 17:19
RTE Millet Bahçesi'ndeki ağaç sayısı artırılacak

Kent genelinde bir yılda 100 bin fidanın toprakla buluşturulduğunun vurgulandığı açıklamada, mevcut 6 bini aşkın ağacın bulunduğu RTE Millet Bahçesi’ndeki ağaç sayısının yeni dikilenlerle 28 bine çıkarılacağı belirtildi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşıyan RTE Millet Bahçesi’nde çalışmalar devam ediyor. Araştırmacı Yazar Mustafa Cingil, bu alanın betonlaştırıldığını iddia ederek konuyu gündeme taşıdı. 35 yıldır kente çok geniş olan bir yeşil alan yapılmadığını savunan Cingil, millet bahçesinin de şimdiden şantiyeye döndüğünü öne sürdü. 

Haberler üzerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yazılı açıklama yaptı. Belediyenin 2021 yılında daha yeşil ve çevreci bir Kayseri için proje ve çalışmalar yürüttüğü belirtildi. Açıklamada, “Yıl içerisinde yeşil alanlarda büyükşehir fidanlığında yetiştirilen, 35 bin 950 ibreli fidanı, 6 bin 662 yapraklı fidanı, 316 bin 91 adet süs bitkisi ve çalı gurubu fidanı dikimi yapılırken, Kayseri’nin dört bir yanını süsleyen 2 milyon 268 bin 48 adet çiçek fidesi ekildi. Bunun yanında Gesi Vadisi’ne 10 bin sarıçam fidanı dikildi. Derevenk Viyadüğü yamaçlarında susuz bitki yetiştirme aparatı ile dikilen bin adet sedir ağacının, 2021 yılında yüzde 85 başarı oranı ile tuttuğu görüldü. Susuz bitki yetiştirme aparatına ilk kurulum anında 16 litre su konularak bir döngü ile başlatılması sayesinde fidanlar, dikildiği günden itibaren herhangi bir sulama yapmadan büyüdü. Ayrıca 1 milyon 500 bin adet çalı ve yaklaşık 10 milyon adet mevsimlik çiçek ekimi yapıldı” ifadelerine yer verildi.

MİLLET BAHÇESİ’NDEKİ AĞAÇ SAYISI ARTTIRILACAK

Açıklamada, belediye olarak ağaçlandırma faaliyetlerine büyük önem verildiği de vurgulanarak, Kayseri’nin yeşil bir çehreye kavuşması için çalışıldığı anlatıldı. Bugüne kadar binlerce fidanın toprakla buluşturulduğunun belirtildiği açıklamada, “Ayrıca 1 milyon 260 bin metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alacak olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde mevcut 6 bini aşkın ağaç sayısı 22 binin üzerinde dikilecek fidanlarla birlikte 28 binin üzerine çıkartılacak” ifadelerine yer verildi. 

AÇILAN HER YENİ YOLA, BİSİKLET YOLU

Büyükşehir’den yapılan açıklamada ayrıca çevreci bir ulaşım ağı oluşturabilmek için açılan her yeni yola bisiklet yolunun da eklendiği vurgulandı. Ayrıca çevreci uygulamalara ağırlık verildiği, şehir içi toplu ulaşımda yapılan otobüs seferleri düzenleme ve aktarma uygulamasıyla yakıt tasarrufu sağlanarak 103 ton karbondioksit salınımının da önlendiği kaydedildi.

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