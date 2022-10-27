Römork kurtarma çalışması ölümle sonuçlandı

Kaza, Yeşilhisar ilçesine bağlı Çadırkaya Mahallesi Boğaz Mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. 70 yaşındaki Hasan K. isimli kişi, yaklaşık 20 gün evvel traktörden çıkarak dereye yuvarlanan römorku kurtarmak için çalışma başlattı. İki traktörün katıldığı kurtarma çalışması sırasında Hasan K.’nın kullandığı traktör freninin tutmaması sonucu takla atarak dereye uçtu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Hasan K.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen kişinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Niğde Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarmanın başlattığı soruşturma devam ediyor.