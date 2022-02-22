Nevşehir Belediyesi ve Nevşehir 50 Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenen proje kapsamında ‘Robo&Kod Kafe’ açıldı.

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Proje Birimi tarafından hazırlanan ve Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün faaliyetlerini sürdürdüğü Paşakonağı içerisinde kurulan kafenin açılışı Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol, Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Feralan, protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi. Açılışın ardından Vali Becel, Belediye Başkanı Savran ve beraberindekiler kafe içerisindeki atölyeleri gezerek gençlerin çalışmaları hakkında eğitmenlerden bilgiler aldı.

Burada konuşan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir’de yaşayan 12-24 yaş aralığındaki, insansız sistemler (robotlar) üzerine araştırmalar yapan, teknolojiyi doğru kullanmak isteyen ve bu alanda meslek sahibi olmak isteyen gençlerin, akademisyen ve bilim insanlarıyla buluşabilecekleri, robotik kodlama eğitimlerine katılabilecekleri, grup çalışmaları yapabilecekleri ve okuma alışkanlıklarını geliştirebilecekleri bir Robot Kahve (Robo&Kod Kafe) oluşturarak, özgüveni yüksek, yenilikçi, çalışkan, çağın gereklerini iyi okuyabilen, teknolojiyi doğru kullanabilen, sorumluluk sahibi, geleceğin yazılımcıları olabilecek gençler yetiştirmek ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Vali İnci Sezer Becel ise, Nevşehirli gençleri bilimle, sanatla ve sporla buluşturacak olan kafenin Nevşehir’e hayırlı olmasını dileyerek Belediye Başkanı Savran ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

Becel, “bu çalışmaların her birisi hayatımızın içerisinde farkına varmadan yada farkına vararak gördüğümüz yaşadığımız ve hayatımızı kolaylaştıran yenilikler. Artık bunun dışında kalmak mümkün değil. Dünya artık farlı bir noktaya evriliyor. Bilişim hayatın her anlamında. Artık farklı konuşuyoruz. Gezmeden taktığımız gözlüklerle dünyanın bir çok yerini görme şansına sahip oluyoruz. Bu yeniliklerle gençlerimizi buluşturmak son derece önemli. Teknolojik anlamda üstünlükleriniz olmasa hiçbir alanda başarılı olmanız mümkün değil. Biz İHA’ların Siha’ların bize sağlamış olduğu üstünlükle operasyonlarda başarılı oluyoruz. Bunu yapanlar Nevşehir’den, ülkemizin diğer yerlerinden çıkan gençler” dedi.