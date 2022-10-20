Rıza Çalımbay: 'Trabzon maçında kapasitemizin üzerine çıkacağız'

DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, hafta sonu Trabzonspor ile oynayacakları maça ilişkin, 'Trabzonspor'a karşı oynarken hem dikkatli hem konsantre hem de disiplinli olmamız gerekiyor. Herkes kapasitesinin üstüne çıkması gerekiyor. Takım halinde oynamamız gerekiyor. Bunları yaptığımız taktirde oradan da güzel bir şekilde ayrılacağımıza inanıyorum' dedi.

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  • 20.10.2022 09:46
  • Güncelleme: 20.10.2022 09:46
Rıza Çalımbay: 'Trabzon maçında kapasitemizin üzerine çıkacağız'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, hafta sonu Trabzonspor ile oynayacakları maça ilişkin, “Trabzonspor’a karşı oynarken hem dikkatli hem konsantre hem de disiplinli olmamız gerekiyor. Herkes kapasitesinin üstüne çıkması gerekiyor. Takım halinde oynamamız gerekiyor. Bunları yaptığımız taktirde oradan da güzel bir şekilde ayrılacağımıza inanıyorum” dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde oynadıkları son 3 maçtan da galibiyetle ayrıldıklarını söyleyen Çalımbay, “En büyük hedefimiz Medipol Başakşehir maçıydı. Oradan mutlaka iyi bir şekilde ayrılmamız gerekiyordu. Hem iyi oynadık hem de güzel şeyler yaptık. Net bir galibiyet aldık. Daha sonra oynadığımız Balkani maçını da mutlaka kazanmamız gerekiyordu ve onu da iyi bir şekilde bitirdik. Bu sene kendi sahamızda galibiyetimiz yoktu, beraberliklerimiz çoktu. Giresunspor maçı çok önemliydi. Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık, iyi pozisyonlara girdik. Rakibimiz bir ara bayağı yüklendi bize. Oyundan hiç kopmadık ve sonrasında attığımız gollerle de galip geldik. Kazanmamız gereken maçlardı” şeklinde konuştu.

3 maçta da oyuna sonradan giren sporcuların çok iyi işler yaptığını söyleyen Çalımbay, “Takıma çok büyük katkıda bulundular, gol attılar. 3 maçı da takım halinde oynadık” dedi.

“Disiplinli olmalıyız”

Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçından puan ya da puanlar almak istediklerini söyleyen Rıza Çalımbay, “Kolay olmayacağını biliyoruz. Trabzonspor’a karşı oynarken hem dikkatli hem konsantre hem de disiplinli olmamız gerekiyor. Herkes kapasitesinin çok üstüne çıkması gerekiyor. Takım halinde oynamamız gerekiyor. Bunları yaptığımız taktirde oradan da güzel bir şekilde ayrılacağımıza inanıyorum. Takımıma güveniyorum. Git gide iyi oluyorlar. 4-5 maç sonra ligde ara olacak. Çok maç oynadık, yoruldu arkadaşlarımız. Onun için dinlenmeleri için belirli bir süre izin vereceğiz. Ardından da çalışmalarımıza başlayacağız. İlk yarıda şansız puan kayıpları yaşadık bunları telafi etmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

İHA

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