Rıza Çalımbay: 'Deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynadık'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Önemli olan galibiyetti ve 3 puandı. Onu da hak ederek aldık. Maçın başından sonuna kadar çok iyi bir şekilde mücadele eden bir takımımız vardı. Mücadelenin dışında tabii ki atak da yaptık. Çok iyi defans da yaptık. Deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynadık dedi.

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  • 17.09.2022 10:32
  • Güncelleme: 17.09.2022 10:32
Rıza Çalımbay: 'Deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynadık'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Önemli olan galibiyetti ve 3 puandı. Onu da hak ederek aldık. Maçın başından sonuna kadar çok iyi bir şekilde mücadele eden bir takımımız vardı. Mücadelenin dışında tabii ki atak da yaptık. Çok iyi defans da yaptık. Deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynadık" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, açıklamalarda bulundu. İlk olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde CFR Cluj ile oynadıkları ve 1-0 kazandıkları maçı değerlendiren Çalımbay, deplasmanda iyi mücadele ortaya koyduklarını söyledi. İyi bir takıma karşı oynadıklarını söyleyen Çalımbay, "10 maçtır yenilmiyorlardı Avrupa kupalarında. Biz maçın maçından sonuna kadar çok iyi bir şekilde mücadele ettik. Oyun disiplinimizi hiç bozmadan özellikle ikinci yarı çok güzel pozisyonlar da yakaladık ama değerlendiremedik. Önemli olan galibiyetti ve 3 puandı. Onu da hak ederek aldık. Maçın başından sonuna kadar çok iyi bir şekilde mücadele eden bir takımımız vardı. Mücadelenin dışında tabii ki atak da yaptık. Çok iyi defans da yaptık. Deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynadık. Girdiğimiz güzel net pozisyonlar vardı onları iyi bir şekilde değerlendirebilirdik. Onun dışında her şey gayet iyiydi" diye konuştu.

"Eksiklerimizi gördük"

Spor Toto Süper Lig’de yarın karşılaşacakları Ankaragücü maçının önemine değinen Çalımbay, "Mutlaka bu maçı burada iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ondan sonra bizim için de çok büyük bir şans oldu milli maç arası. Çünkü bizde hala hazır olmayan arkadaşlarımız var, geç gelenler oldu, maç eksiği olan arkadaşlarımız var. Onları da iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor bu boşlukta. Antrenmanlarımızı çok iyi bir şekilde yapacağız. Eksiklerimizi gördük. Oyuncuların eksiklerini biliyoruz. Onları tamamlayıp ondan sonra da lige yeniden başlıyormuş gibi Hatayspor maçıyla da maçlarımıza başlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Taraftar olmaması bizim için bir avantaj"

Ankaragücü maçının iki takım açısından da önemli olduğunu kaydeden Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftar olmaması bizim için bir avantaj çünkü Ankaragücü tarafları gerçekten takımına çok sahip çıkan ve takımına çok büyük destek veren taraftarlardan bir tanesi. Bu bizim için iyi bir avantaj olacak. Kadroda olmayan ve sakatlığı geçen arkadaşlarımız da katıldı aramıza. Tek amacımız mutlaka Ankaragücü maçını iyi bir şekilde bitirmek. Biraz önce oyuncularımıza da söyledik; ‘Biz sadece iyi bir galibiyet kazandık deplasmanda.’ dedik. Önemli olan şimdi bu maçı iyi bir şekilde bitirmek" şeklinde konuştu.

İHA

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