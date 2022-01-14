Riskli Alanda Kentsel Dönüşüm İçin Düğmeye Basıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'ndeki meskun bir alanın 'afetlere karşı riskli' olarak ilan edilmesinin ardından, mahallede kentsel dönüşümün ikinci etabı için start verildi.

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  • 14.01.2022 17:29
  • Güncelleme: 14.01.2022 17:29
Riskli Alanda Kentsel Dönüşüm İçin Düğmeye Basıldı

Konuyla ilgili bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Battalgazi Mahallesi’nde belirli bir bölgenin riskli alan olarak ilan edildiğini söyledi. Palancıoğlu, söz konusu bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarının 2'nci etabının başlayacağını dile getirdi.

Palancıoğlu, konuşmasında "Cumhurbaşkanımızın onayı ile birlikte 2. Etap projemiz onaylandı. 100 bin metrekare alanda büyük bir çalışma başlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza, ayrıca bu imzanın atılmasında büyük emekleri olan Mehmet Özhaseki bakanımıza çok teşekkür ederim" dedi.

"VATANDAŞLAR İMZA ATARSA GÜZEL KONUTLARA KAVUŞACAKLAR"

Battalgazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesi hakkında bilgi veren Palancıoğlu, riskli alanda ikamet eden vatandaşlara dikkat çekti. Palancıoğlu, "24 blok, 1000 konut olarak büyük bir projenin yapımına başlayacağız. 2+1 85 metrekare 560 adet daire, 3+1 115 metrekare 440 daire yapılacak. Vatandaşlarımız belediyemize güvenip, destek verir, imzaları atarsa onlar da güzel konutlara kavuşacaklar" ifadelerini kullandı.

BGC

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