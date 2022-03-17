Rektörü Karamustafa: 'Çanakkale dünyada benzeri olmayan bir kurtuluş destanıdır'

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Çanakkale Deniz Zaferinin 107. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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  • 17.03.2022 14:00
  • Güncelleme: 17.03.2022 17:10
Rektörü Karamustafa: 'Çanakkale dünyada benzeri olmayan bir kurtuluş destanıdır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Çanakkale Deniz Zaferinin 107. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında Türk Milletinin 18 Mart 1915’te Çanakkale’de topyekûn verdiği kahramanlık mücadelesinin asla unutulmayacağını belirten Rektör Karamustafa, bu şanlı zaferle birlikte “Çanakkale Geçilmez” gerçeğinin tüm dünya milletlerinin hafızasına kazındığını kaydetti.

Rektör Karamustafa mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Çanakkale öyle bir zaferdir ki! İstiklal ve istikbal uğruna düşmana göğsünü siper eden bir milletin dünyada eşi ve başka bir benzeri olmayan kurtuluş destanıdır aslında. Çanakkale ruhu, ebediyete kadar sürecek hür ve bağımsızlığımızın dünyaya tescilidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde şehitlerimizle, gazilerimizle ne kadar övünsek azdır. Milletimiz, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını seve seve feda eden şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacak; onların bıraktıkları kutsal mirasa onurla sahip çıkacaktır. Bu vesile ile şanlı zaferimizin 107. yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”

İHA

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