Rektör yardımcısı kalbine yenildi

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 52 yaşındaki Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yağmur Şener için tören düzenlendi.

PAYLAŞ
  • 30.05.2022 10:26
  • Güncelleme: 30.05.2022 10:26
Rektör yardımcısı kalbine yenildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 52 yaşındaki Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yağmur Şener için tören düzenlendi.

Hayatını kaybeden Şener’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından rektörlük binası önündeki tören alanına getirildi. Rektör Prof Dr. Hasan Uslu törende yaptığı konuşmada, "Dostlarım; biliyoruz ki her ayrılık, biraz erken, biraz acıdır. Ancak Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yağmur Şener’in bıraktığı hoş seda her zaman akıllarda kalacak ve asla unutulmayacaktır" diye konuştu.

Törene, Şener’in yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Koç, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr.MuhsinKar, siyasi parti temsilcileri, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri polisinden 'Huzurlu Hafta Sonu' Uygulaması

Kayseri polisinden 'Huzurlu Hafta Sonu' Uygulaması

Büyükşehir'in 'Oruç Reis Projesi' ödül getirdi

Büyükşehir'in 'Oruç Reis Projesi' ödül getirdi

Başkan Çolakbayrakdar: 'Dikilen her bir ağaç, geleceğe bırakılan en büyük mirastır'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Dikilen her bir ağaç, geleceğe bırakılan en büyük mirastır'

Kayseri'de sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı

Büyükşehir, Keykubadiye Sarayı'nda çıkan eserleri sergileyecek

Büyükşehir, Keykubadiye Sarayı'nda çıkan eserleri sergileyecek

'Altında ki artış sürecek'

'Altında ki artış sürecek'

Çok Okunanlar
1
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

2
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

3
Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

4
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

5
Zafer Partisi, göçmenlerle ilgili kısa film yayınlayan yönetmenin gözaltına alınmasını protesto etti

Zafer Partisi, göçmenlerle ilgili kısa film yayınlayan yönetmenin gözaltına alınmasını protesto etti

6
13'üncü kattan atlayan kişi yaşamını yitirdi

13’üncü kattan atlayan kişi yaşamını yitirdi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de 20 bin 772 kişi sorgulandı

Kayseri’de 20 bin 772 kişi sorgulandı

Kayseri'ye 'En iyi risk alan ilan edilen belediye' ödülü

Kayseri’ye “En iyi risk alan ilan edilen belediye” ödülü

DAHA FAZLA
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Güven katsayısı ve gerilim artıyor'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Güven katsayısı ve gerilim artıyor”

Vali Çiçek: 'Kayseri'yi organizasyon cenneti yapacağız'

Vali Çiçek: "Kayseri’yi organizasyon cenneti yapacağız"

5 ülkenin öğrencileri Melikgazi'de 'geri dönüşüm' eğitimi aldı

5 ülkenin öğrencileri Melikgazi'de 'geri dönüşüm' eğitimi aldı

Antakya TSO'dan KAYSO'ya ziyaret

Antakya TSO'dan KAYSO'ya ziyaret

Türkiye'deki tek ata tohumu merkezi Kayseri'ye kurulduz

Türkiye’deki tek ata tohumu merkezi Kayseri’ye kurulduz