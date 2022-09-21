Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, rektörlük mazbatasını aldı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü olarak yeniden atanan Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, rektörlük mazbatasını aldı.

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  • 21.09.2022 14:37
  • Güncelleme: 21.09.2022 14:40
Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, rektörlük mazbatasını aldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü olarak yeniden atanan Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, rektörlük mazbatasını aldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nda düzenlenen mazbata teslim töreninde Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’ya “rektörlük mazbatasını” YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar takdim etti. YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’ya yeniden atandığı görevinde başarılar diledi. Rektör Karamustafa ise bu onurlu görevi şahsına yeniden tevdi etmesinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’a teşekkür etti.

Rektör Karamustafa, “Kayseri Üniversitesi’nin gelişmesi ve daha da ileri gitmesi için tüm paydaşlarımız ve mensuplarımızla birlikte var gücümüzle çalışacağız. Mesleki ve teknik yükseköğretimde Kayseri Üniversitesi, Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasında yerini alacaktır” diye konuştu.

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İHA

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