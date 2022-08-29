Rektör Karamustafa: 'Türk milleti, tarih boyunca düşmanlarına gereken dersi vermiştir'

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

PAYLAŞ
  • 29.08.2022 13:40
  • Güncelleme: 29.08.2022 13:40
Rektör Karamustafa: 'Türk milleti, tarih boyunca düşmanlarına gereken dersi vermiştir'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Karamustafa, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış olan Türk Milleti, tarihin her döneminde çeşitli entrikalarla ve saldırılarla yıpratılmaya, zayıflatılmaya ve yok edilmeye çalışılsa da, her zaman daha da güçlü bir şekilde düşmanlara gereken dersi vermiştir. Kurtuluş Savaşında yaşlısıyla genciyle, kadınıyla erkeği ile omuz omuza veren Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde topyekûn mücadele ile nice kahramanlıklar, nice destanlar yazmış ve Anadolu topraklarını işgalcilerden temizleyerek, hür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerini atmıştır. 30 Ağustos, tarihi şan, şeref ve kahramanlıkla dolu Türk Milletinin en büyük zaferlerinden biridir. Bu kutlu zaferin 100. yılında vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Mutlu Önal'dan amatör camiaya müjde

Mutlu Önal’dan amatör camiaya müjde

Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ile birlikte tarihi Sultan Hanı'nı turizme açtı

Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ile birlikte tarihi Sultan Hanı'nı turizme açtı

Büyükşehir'den öğrenci ve ailelerine yapılacak eğitim yardımları ve şartları

Büyükşehir’den öğrenci ve ailelerine yapılacak eğitim yardımları ve şartları

Matbaacı Halis Uluhan: 'Dijital düğün davetiyesi tercihleri arttı'

Matbaacı Halis Uluhan: “Dijital düğün davetiyesi tercihleri arttı”

Başakpınar'a 10 kilometrelik yeni tarım yolu

Başakpınar'a 10 kilometrelik yeni tarım yolu

Av koruma kontrol denetimleri devam ediyor

Av koruma kontrol denetimleri devam ediyor

Çok Okunanlar
1
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

2
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

3
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

4
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

5
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

6
Camiden yardım paralarını çalan şüpheli yakalandı

Camiden yardım paralarını çalan şüpheli yakalandı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Cabbar'dan Kaymakam Tunç'a hayırlı olsun ziyareti

Başkan Cabbar'dan Kaymakam Tunç'a hayırlı olsun ziyareti

Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

DAHA FAZLA
Kayserili oto galericilerden Kılıçdaroğlu'nun 'araç almayın' sözlerine tepki

Kayserili oto galericilerden Kılıçdaroğlu'nun 'araç almayın' sözlerine tepki

Vali Çiçek: '30 Ağustos, aziz milletimizin hiçbir zaman esareti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya haykırdığı gündür'

Vali Çiçek: '30 Ağustos, aziz milletimizin hiçbir zaman esareti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya haykırdığı gündür'

Büyükşehir'de Cumhurbaşkanlığı uzmanlarının katılımıyla 'staj' toplantısı

Büyükşehir'de Cumhurbaşkanlığı uzmanlarının katılımıyla 'staj' toplantısı

Demir atlılar Erciyes Moto Fest'te buluştu

Demir atlılar Erciyes Moto Fest'te buluştu

Kayseri'nin ihracatı ilk 7 ayda yüzde 17,6 arttı

Kayseri'nin ihracatı ilk 7 ayda yüzde 17,6 arttı