Rektör Karamustafa: 'İstanbul'un fethi çağ açıp, çağ kapatan bir fetihtir'

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

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  • 28.05.2022 14:47
  • Güncelleme: 28.05.2022 15:28
Rektör Karamustafa: 'İstanbul'un fethi çağ açıp, çağ kapatan bir fetihtir'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İstanbul’un fethinin 569. yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Rektör Karamustafa, bir çağı kapatıp bir çağı açan büyük fethin yıldönümünde bu toprakları bizlere vatan yapan ecdadımızı saygıyla, minnetle, rahmetle ve duayla andıklarını ifade etti. Rektör Karamustafa mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul’un fethinin 569. yıldönümünün gururunu yaşıyoruz ve bugünü ecdadımızla iftihar ederek kutluyoruz. Bu fetih öyle bir fetih ki cihan padişahı Fatih Sultan Mehmet Han, bu fetihle Orta Çağı kapatıp Yeni Çağı açmıştır. Bu kutlu fetih, dünya tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olup, kadim medeniyetimizin insanlık tarihine vurduğu en önemli damgadır. Peygamber Efendimizin müjdesine de mazhar olan Fatih Sultan Mehmet Han, sadece İstanbul’u fethetmekle kalmamış bulunduğu çağda adalet, hoşgörü ve medeniyeti yaygınlaştırmıştır. Şanlı tarihimizle ve ecdadımızla ne kadar övünsek azdır. Bu duygu ve düşüncelerle İstanbul’un fethi ile Türk-İslam ışığını dünyaya yayan Fatih Sultan Mehmet Han ve ordusunu saygıyla, minnetle, rahmetle ve duayla anıyorum. İstanbul’un fethinin 569. yıldönümü kutlu olsun.”

İHA

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