Rektör Karakaya Birlikte Birleşik Krallık Üniversitelerinde Ziyaretler Gerçekleştirdi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'nın, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), British Council ve Advance HE iş birliğiyle, öğretme ve öğrenme merkezleri ve uygulamaları hakkında karşılıklı bilgi paylaşımı amacıyla gerçekleştirilen çalışma ziyaretleri Londra'da başladı.

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  • 15.10.2022 12:28
  • Güncelleme: 15.10.2022 12:28
Rektör Karakaya Birlikte Birleşik Krallık Üniversitelerinde Ziyaretler Gerçekleştirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’nın, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), British Council ve Advance HE iş birliğiyle, öğretme ve öğrenme merkezleri ve uygulamaları hakkında karşılıklı bilgi paylaşımı amacıyla gerçekleştirilen çalışma ziyaretleri Londra’da başladı.

YÖKAK heyeti, British Council Londra ofisini ziyaret ederek İngilizce, Yükseköğretim ve Ölçme-Değerlendirme Programları yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde, iki kurum arasındaki ortak çalışma alanları değerlendirildi. YÖKAK heyeti tarafından, Birleşik Krallık üniversitelerinde yürütülen öğretme ve öğrenme mükemmelliği uygulamaları hakkında bilgi edinmek amacıyla, British Council ve Advance HE ile Londra’da University College London, City University of London ve University of East London Üniversitelerine bir çalışma ziyareti gerçekleştirilecek.

Ziyaretler hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya; gerçekleştirdikleri ziyaretler ile kalite güvencesi, araştırma temelli eğitim, dijital eğitim, küresel ortaklıklar konularını görüştüklerini belirterek kendilerinin de YÖKAK hakkında bilgiler aktararak karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

İHA

Kayseri Gündem
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