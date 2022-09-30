Rektör Altun: 'Deprem, ülkemizin bir gerçeği'

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği tarafından düzenlenen 'Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 18. Ulusal Konferansı' ve '2. Genç Geoteknik Mühendisliği Sempozyumu' düzenlendi.

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  • 30.09.2022 11:00
  • Güncelleme: 30.09.2022 11:15
Rektör Altun: 'Deprem, ülkemizin bir gerçeği'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği tarafından düzenlenen “Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 18. Ulusal Konferansı” ve “2. Genç Geoteknik Mühendisliği Sempozyumu” düzenlendi.

Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği Başkanı Dr. Rasin Düzceer ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin açılışında düzenleme kurulu adına konuşan ERÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Hacı Bekir Kara, etkinlik programı hakkında bilgiler verdi. Kara, “ Kongremizin en önemli amacı da; kişisel ve kurumsal bilgi birikiminin aktarılması, bilginin paylaşımı ve tartışılmasıdır. Tartışma ortamında görüş ve düşüncelerin sağlıklı ve yapıcı ortamlarda paylaşılması ile oluşturulacak beyin fırtınası ve karşılıklı etkileşimlerin meslektaşlarımıza ve katılımcılara yeni ufuklar açacağını düşünüyoruz” dedi. Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği Başkanı Dr. Rasin Düzceer de konuşmasında etkinliğe ev sahipliğinden dolayı ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’a teşekkür ederek, dernek faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise konuşmasında geoteknik mühendisliğinin, inşaat mühendisliği alanında olmazsa olmaz anabilim dallarının başında geldiğine dikkat çekti.

Düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını kaydeden Rektör Altun da, "Deprem denildiği zaman ülkemizin bir gerçeği. Depremler yapılara her zaman etki etmektedir. Geoteknik’in ne kadar önemli olduğu ve burada zemin etüdü çalışmalarının ne kadar hassasiyet gerektirdiği ve üzerinde yapılacak yapıların özelliklerinin dikkate alınarak projelendirilmesi gerektiğini de göz ardı etmememiz gerekiyor” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından etkinlik, Prof. Dr. Aykut Şenol’un oturum başkanlığında Prof. Dr. Ahmet Sağlamer’in “Geoteknik Mühendisliğinde Yenilikçi Yaklaşımlara Bir Örnek: Galataport Cruise Limanı İnşaatı” konulu sunumu ile devam etti.

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İHA

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