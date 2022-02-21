Rehber adayları Kapadokya'yı havadan izledi

Nevşehir'de rehber adayları Kapadokya'yı balonla havadan izledi.

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  • 21.02.2022 08:45
  • Güncelleme: 21.02.2022 08:45
Rehber adayları Kapadokya'yı havadan izledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de rehber adayları Kapadokya’yı balonla havadan izledi.

21 Şubat Dünya Rehberler Günü dolayısıyla Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü öğrencileri, Royal Balloon tarafından organize edilen etkinlikle Kapadokya’yı havadan izledi. Etkinliğe katılan Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü öğrencilerden Cihan Cambaz, “Yerli ve yabancı ziyaretçilere rehber olarak hizmet sunacak olmanın heyecanını yaşıyorum. Kapadokya’yı en iyi şekilde tanıtabilmeyi hedefliyorum” dedi. İleride rehber olmayı hedefleyen İrem Karagöz’de yaptığı açıklamada; "Balona binmeyi hep istiyordum, çok heyecanlıyım. İleride rehber olmayı çok istiyorum. Bu meslek çok hoşuma gidiyor" şeklinde konuştu.

Tüm turist rehberlerinin günlerini kutlayan Royal Balloon Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinler ise; "Turist rehberleri tıpkı acenteler gibi önemli paydaşlarımızdandır. Turist rehberleri ülkemizin değerlerini, kültürünü, güzelliklerinin en doğru şekilde aktaran meslek grubudur. Turist rehberleri ülkemiz turizminin vitrinidir" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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