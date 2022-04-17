Refüja çıkan araçta bulunan 4 kişi yaralandı

Sivas'ta gece yarısı refüja çıkan araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

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  • 17.04.2022 00:20
  • Güncelleme: 17.04.2022 00:20
Refüja çıkan araçta bulunan 4 kişi yaralandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta gece yarısı refüja çıkan araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Erhan Üstündağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Cumhuriyet Üniversitesi istikametinden şehir merkezi istikametine gitmekte olan K.D. (32) yönetimindeki 58 ADG 243 plakalı Seat marka otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüja çıktı. Araçta bulunan sürücü, Y.Y., A.Ü., ve O.B. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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