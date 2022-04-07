Ramazanın gülü güllaç

Ramazan ayı denildiği zaman akıllara gelen ilk tatlı arasında güllaç yer alıyor. Güllaç sütlü ve hafif bir tatlı olduğu için bu ayda vatandaşlar güllaca ilgisi yoğun oluyor. Pastane işletmecisi Hacı Ali Sözduyar, “Türkiye’de Ramazan ayı denildiği zaman ilk akla tatlıların özü, babası olan güllaç gelir. Güllaç sofralarınızın olmazsa olamazları arasında yer alıyor. Mutlaka herkes gücünün yettiği kadar güllaç alarak evine götürüyor” diye konuştu.

GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?

Güllacın kilo yapmayan bir tatlı olduğunun altını çizen Sözduyar nasıl yapıldığını anlattı. Sözduyar,” Güllaç pek kilo yapmayan bir sütlü tatlıdır. İlk önce güllacın sütü ocakta ılıman bir hale gelene kadar kaynatılır. Ilıdıktan sonra işlemlere başlanır. Güllacın ana özü olan katmeri sütün içerisine koyarlar. Daha sonra tepsilere koyarlar bunları. Tepsilere konulduktan sonra yapılan katlardan sonra malzemesi konulur. Daha sonra yeniden ılık süt ilave edilir ve yeniden kalan katlar tamamlanır. Katlar tamamlandıktan sonra da yeniden üstüne konulacak malzemesi eklenir. Daha sonra son katı koyarız ve üzerine bir süt ilave ederiz. İlave edildikten sonra artık yenmeye hazır bir kıvama geliyor” ifadelerini kullandı.

“ANA MADDESİ ÇOK ÖNEMLİ”

Güllaç yapımın püf noktaları olduğunu belirten Sözduyar, “Öncelikle güllacın ana maddesinin güzel olması lazım. İçerisinde kullanılan malzemelerin 1’inci sınıf olması lazım. Ürünler kaliteli olmazsa sonuçta güzel olmaz. Güllacın şuan kilo fiyatı 120 lira. Satışlarımız geçen yıllara göre düşük ama Ramazanın gelmesiyle birlikte yeniden arttı. Ramazan ayında tatlıların başında güllaç geliyor. Geçen sene 70 liraya sattığımız ürün bu sene 120 lira. Bu fiyat artışı hammadde artışı ile ilgili” diye konuştu.

