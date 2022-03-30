Ramazan'ın gözdesi hurma ve hoşaflık ürünlerin fiyatı ikiye katladı

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi hurma ve hoşaflık ürünlere ilgi arttı. Tezgahlarda yerini alan hurmanın geçen seneye göre fiyatının iki katına çıktığı görüldü. 

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  • 30.03.2022 12:05
  • Güncelleme: 30.03.2022 12:05
Ramazan'ın gözdesi hurma ve hoşaflık ürünlerin fiyatı ikiye katladı

Oruç ayı Ramazan’a sayılı günler kala vatandaşlarda da Ramazan telaşı başladı. İftar sofralarının olmazsa olmazı hurma ve hoşaflık ürünlerin satışları da arttı. Esnaflık yapan Eyüp Çakmak, hurma tercihleri ve fiyatları hakkında bilgi verdi. Hurma ve hoşaflık ürünlerin rağbet gördüğünü anlatan Çakmak, “Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber hurmaya olan ilgi de arttı. 25 liradan başlayıp 140 liraya kadar çıkabilen hurma çeşitlerimiz var. Yumuşak hurma sevenler için Kudüs hurması var. Şu anda 100 liraya satıyoruz, Ramazan ayına özel kampanyamız var. Hoşaflık ürünlerimiz de mevcut ve son günlerde ilgi arttı. Kayısı ve üzüm ön planda. Ramazan ayı yaklaştıkça satışlarımız daha da artış göstermeye başladı. Orucun ilk haftası daha da ilgi olacaktır ve satışlarımız yüksek olur” dedi.

“FİYATLAR İKİ KAT ARTTI”
 
Esnaf Eyüp Çakmak, fiyatların geçen seneye göre iki kat arttığını söyledi. Çakmak, Her şeyde olduğu gibi tabi ki ürünlerimizde de artış oldu. İnsanlar oruçlarını genellikle hurmayla açıyorlar. Birer hurmayla oruçlarını açmalarını tavsiye ediyoruz. Fazlası da özellikle şeker hastaları için, zarar olabiliyor” diye konuştu.

Çeşitlerine göre hurma, kuru üzüm ve kayısı fiyatları şöyle:

Siyah ve sarı hurma: 25 TL
Medine hurma: 50-60 TL
Mebrun hurma: 80 TL
Duble mebrun hurma: 140 TL
Kudüs hurması: 100 TL
İran küçük paket hurma (550-600 gram): 15 TL
Hoşaflık kayısı: 30 TL
Sarı İzmir üzümü: 25 TL
Siyah üzüm: 25 TL

1ha

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