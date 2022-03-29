Ramazan ayının ilk günü 14 saat 25 dakika oruçlu kalınacak

1 Nisan Cuma günü ilk teravih namazı kılınacak. Aynı günün gecesinde ise Müslümanlar ilk sahurunu yaparak 2 Nisan Cumartesi gününü ve takip eden 30 günü oruçlu geçirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Kayseri Ramazan İmsakiyesi'ne göre ilk sahur 2 Nisan gecesi 04.52'de sona erecek. İlk oruç akşam saat 19.17’de açılacak. Böylece Kayserililer ilk gün 14 saat 25 dakika boyunca açlık ve susuzluğa sabretmiş olacak.

30 gün sürecek Ramazan ayında son oruç ise 1 Mayıs 2022 Pazar günü tutulacak. Arife günü 03.56’da oruç başlayacak ve 19.48'de iftar yapılacak. Son gün oruçlu kalma süresi ise 15 saat 52 dakika. İlk gün ile son gün arasındaki oruçlu kalma süre farkı da 1 saat 27 dakika.

RAMAZAN BAYRAMI

Kayseri’de Ramazan Bayramı namazı, 2 Mayıs 2022 Pazartesi sabahı saat 06.11’de kılınacak. 3 gün sürecek Ramazan Bayramı, 4 Mayıs Çarşamba gününün ardından son bulacak.