Ramazan ayının gelmesi balık tezgahlarını etkileyecek

Nisan ayının 15’ine kadar sezonun kapanacak olmasıyla balık tezgahlarındaki sakinlik devam ediyor. Av sezonu yasağında 9 ila 10 metreyi geçmeyen tekneler ufak çaplı av yapabilecek ancak bu boyutu geçen tekneler ayın 15’inden itibaren Eylül ayına kadar av yapamayacak. Kayseri’de balık esnafı olan Mehmet Boran ise ürünlerdeki son durumu ve fiyatları konusunda bilgiler verdi.

‘RAMAZAN AYININ İKİNCİ HAFTASI YOĞUNLUK YAŞANIR’

Ramazan ayının gelmesiyle ilk hafta sakinlik olacağını ancak ikinci hafta vatandaşların balığa ilgi göstereceğini belirten Boran, “Nisan ayının 1’i ve 15’i arasında deniz avcılığı yasaklanır. 9-10 metreyi geçmeyen tekneler ufak çaptan av yapabilir. Ancak büyük tekneler ayın 15’inden itibaren kenara çekilir. Av sezonu gelinceye kadar da bakımları yapılmaya devam edilir. Burada tabi ki 12 ay boyunca balık bulunabilir. Bu dönemde yetiştirme ürünler ön plana çıkar. Bunun dışında doğal ürünler de az da olsa yine gelir. Şu an mevsim itibariyle hamsi, istavrit havalar ısındıkça kuzey taraflara gittiği için ülkemizde çıkmaz. Böyle olunca da daha evvelden bu yılın dondurulmuş olan hamsi ya da istavriti yine reyonlarımızda yer alır. Dondurulmuş dendiği zaman tüketici bunları yenmez gibi düşünüyor. Bizler tüketicilere ürünün dondurulmuş olduğu söylüyoruz, tüketecekleri kadar aldıklarında daha iyi olur. Ramazan ayının ilk haftasında işler biraz daha yavaşlıyor. İlk haftadan sonra hızlanır. Çünkü tüketiciler balık tüketmeye yönelirler. Sonraki haftalarda yoğunluk bekliyoruz” diye konuştu.

Tezgahlardaki balık fiyatları şu şekilde;

Hamsi: 39.90 TL

İstavrit: 44 TL

Levrek: 105 TL

Çupra: 99.90 TL

Kefal: 29.90 TL

Barbun: 79 TL

Uskumru: 34.90 TL

Alabalık: 45 TL