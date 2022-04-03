Ramazan ayı hurmaya olan ilgiyi artırdı

Ramazan ayıNIN gelmesiyle iftar sofralarının olmazsa olmazı hurmaya olan ilgi arttı. Esnaf Halil Tekir, 'Hurma ve muadillerine olan talep günden güne artmakta' dedi.

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  • 03.04.2022 11:58
  • Güncelleme: 03.04.2022 14:11
Ramazan ayı hurmaya olan ilgiyi artırdı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ramazan ayıNIN gelmesiyle iftar sofralarının olmazsa olmazı hurmaya olan ilgi arttı. Esnaf Halil Tekir, “Hurma ve muadillerine olan talep günden güne artmakta” dedi.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar sofralarının olmazsa olması olan ve orucun açıldığı ürün olan hurmaya olan ilgi arttı. Hurma ve diğer muadili olan hoşaflık kayısı ve üzümüne olan taleplerin günden güne artmakta olduğunu söyleyen esnaf Halil Tekir, “12 çeşit hurma çeşidimiz tezgahlarımız da bulunmaktadır. Talep bugüne kadar iyi bundan sonrası için yaklaşan bayramla birlikte hurmaya olan talepte azalacaktır diye düşünüyoruz. Ancak şu zamana kadar ki satışlarımızdan memnunuz. Tezgahlarımızda 25 TL, 30 TL, 40 TL, 60 TL, 100 TL ve 150 TL’ye kadar hurma fiyatlarımız bulunmaktadır. Reyonumuzda sugai, meşruk, mebrum, İran hurmaları ve yaş hurmalar gibi çeşitlerimizde var. Müşterilerimizde bu durumdan memnunlar. Bizde fiyatlardan ve taleplerden memnunuz. Umuyoruz ki Ramazan ayı için elimizden ne geliyorsa yapacağız” diye konuştu.

Alacakları ürün her ne olursa olsun bilindik işletmelerden almalarının daha sağlıklı ve garantili olacağını ifade eden Tekir, “Artan fiyatlarla birlikte insanlar sadece işini bittiğine bakıyorlar. Hurmanın uygun olması iyi olduğu anlamına gelmiyor. Bilindik yerlerden, firmalardan ve mağazalardan ürünleri almaları onlar için daha sağlıklı daha garantili olur. Çünkü hurma olayı biraz karışık bir durumdur. Farklı çeşitlerin olduğu, kültür olarak pek de bizim kültürümüz değil de daha çok Orta Doğu ve Arabistan’dan gelen bir ürün olduğu için bu konularda da çok bilgili değiliz kamuoyu olarak. Araştırarak, esnaftan ve reyon sorumlularından bilgi alarak, sorarak alışveriş yaparlarsa daha uygun olur. Çok şükür zaten esnaf arkadaşlarımızda vatandaşlarımıza her türlü yardımda bulunacaktır diye düşünüyoruz” dedi.

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İHA

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