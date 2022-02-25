PÜİS Kayseri Bölge Başkanı: “Akaryakıt zammı sonrası istasyonlar tıka basa doldu”

Radyo Radar’da Salih Zeki Çetin’in hazırlayıp sunduğu ‘Konuşacaklarımız Var’ programında telefon bağlantısıyla katılan PÜİS Kayseri Bölge Başkanı İbrahim Polat, akaryakıt zamlarını değerlendirdi. Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte Brent petrolde yukarı yönlü dalgalanma yaşandığına işaret eden Polat, bunun Türkiye’de de petrol ürünlerine zam olarak yansıdığını dile getirdi. Polat, “Pandemiyle birlikte petrol fiyatları artışa geçmişti. Bu krizle birlikte ülkemizde dövizde de bir artış söz konusuydu. Petrol fiyatları belirlenirken Brent petrol ve döviz kuru baz alınıyor. Biz ülkemizde de bu zammı bire bir görmüş oldu. Çıkan savaşla birlikte petrol için önemli bir yere sahip olan Rusya fiyatları etkiledi. Son olarak 8 Şubatta gelen zamda 13,50 lira olarak alınan döviz ortalaması bugün 13,80’lere ulaştı. Brent petrol seviyesinde 105 doları aştığı için buda bizim ülkemize zam olarak yansımaya başladı. Ben şuanda istasyonlardayım ve gördüğüm kadarıyla bütün istasyonlar tıka basa dolu” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE AYLIK 10 BİN LİTRE SATIŞ YAPAN İSTASYON 60 BİN LİRA ZARAR EDİYOR”

Gelen zammın satıcıların elinde olmadığının altını çizen Polat, “Pandemide 27 Dolara kadar düşen Brent petrol fiyatı 100 doların üzerine çıktı. Pandeminin azalmasıyla birlikte akaryakıt ihtiyacı artmaya başladı. Önceden az çalışan bir fabrika daha çok çalışmaya başladı. Biz bu konuda dertliyiz. Bizim satış yaptığımız ürünlerde fiyat 7 lirayken de kar marjımız 1 lira şuan gelen zamla birlikte de kar marjımız 1 lira olacak. Giderlerimizin hepsi oransal olarak artıyor fakat gelirimiz kuruş olarak sabit kalıyor. Bizim o zaman kazandığımız 1 lira şuanda 1 lira 13 kuruş. Yani bizim kar marjımız yüzde 10 arttı giderimiz ise yüzde 300 arttı. Biz bu durumdan dolayı büyük sıkıntıdayız. Eskiden istasyonlara bağladığımız 1 milyon liralık sermaye şuanda 4,5 milyon lira oldu. Şuanda Türkiye’de 10 bin litrelik satış yapan bir istasyon aylık 60 bin lira zarar ediyor. Bizler zarar etmeye başladık. Kayseri’deki bütün istasyonlar zamanında vergilerinin ödüyorlar. Bizler vatandaşlara her konuda 24 saat hizmet veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaşanan zamlarla birlikte önceden 100 liraya yarım deponun dolduğunu fakat şuan aynı deponun 500 lira civarında dolduğunu belirten Polat, zamlardan kendilerinin de fazlasıyla etkilendiğini ifade etti.