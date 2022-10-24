Kayseri PTT Başmüdürü Yaşar Serhat Çalışkan yaptığı açıklamada, “Kökleri sağlam, dalları birçok alana uzanan asırlık bir çınar misali, sorumluluklarımızın bilinciyle milletimize hizmet ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Posta Nezareti olarak Osmanlı Devleti içerisinde iletişim ve haberleşmeyi sağlamak üzere 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), 182’nci yılını kutladı.

PTT Başmüdürü Yaşar Serhat Çalışkan “Dünün tecrübesini günün teknolojisiyle birleştirerek tüm faaliyet alanlarımızı akılcı, kalıcı ve hizmet anlayışımızı daima daha iyiye ve ileriye götürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Kayseri PTT Başmüdürü Yaşar Serhat Çalışkan, PTT AŞ çalışanlarına teşekkür etti. Çalışkan, “Globalleşen dünyamızın gerekliliklerini yerinde tespit edip uygulamaya koyduğumuz çalışmalarımızda; motivasyonumuzu müşterilerimizin memnuniyetinden, gücümüzü de iki asra yaklaşan tecrübemizden alıyoruz. Şirketimizin hedeflerini her geçen gün büyütmesinde, hizmet ağını yurdun dört bir köşesine taşımasında ve faaliyetlerini sürdürdüğü sektörlerde standartların üzerinde olmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Şirketimizin kuruluş yıl dönümünü en kalbî duygularımla kutluyorum” şeklinde konuştu.

Etkinlikler kapsamında Kayseri PTT Merkez Müdürlüğü'nde 182’nci müşteriye hediye takdim edildi.