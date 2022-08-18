Psikolog Büyük, “Pandemi, sağlık krizinin yanı sıra psikolojik krize de döndü”

Büyük, bu sürecin çocuklar başta olmak üzere herkesi olumsuz etkilediğini kaydetti.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, yaklaşık 2 yıl boyunca dünyayı kasıp kavurdu. Dünya genelinde milyonlarca kişi hayatını kaybederken, geride tamiri zaman alacak sorunlar bıraktı. Pandemi sürecinin insan psikolojisi üzerindeki etkilerini değerlendiren Psikolog Mustafa Tarık Büyük, pandeminin insanlarda şok etkisi oluşturduğunu söyledi. Medikal bir kriz olmanın yanı sıra psikolojik bir krize dönüştüğünü belirten Büyük, “Bu krizi iyi yöneten ve uyum sağlayabilenler bu süreçten biraz daha sağlıklı çıkabildi. Ancak elimizde olmayan sebeplerden dolayı bu krizi yönetemediğimiz zamanlar da oldu” şeklinde konuştu.

‘ÇOCUKLARDA DAHA YAYGIN OLARAK GERÇEKLEŞTİ’

Pandemi belirsizliğinde kişilerin çeşitli olumsuz düşüncelere kapıldığını ve bu süreçten çocukların daha çok etkilendiğini aktaran Büyük, “Şokun olduğu ortamda belirsizlik olur. Belirsizliğin olduğu ortamda da çeşitli olumsuz düşünceler ortaya çıkar. Bu ise ‘çaresizlik’ dediğimiz olumsuz bir duyguya sebep oldu. Bu duyguda bize çeşitli olumsuz davranışlara sebep oldu. Olumsuz davranış olarak çeşitli patolojik hastalıkları örnek veririz. Çocuklarda daha yaygın olarak gerçekleşti. Ekran bağımlılığı durumları, dil ve konuşma bozuklukları çocuklarda pandemi sonrasında fazla görmeye başladık. Kendi klinik gözlemlerimizde yetişkinlerde uyku bozuklukları ortaya çıktı. Ayrıca kaygı bozukluklarında da artış olduğunu gördük. Bunun gibi çeşitli rahatsızlıklar görülmeye başlandı” ifadelerini kullandı.

‘PANDEMİ SONRASI ÇIKAN HASTALIKLARA, DUYARSIZLAŞMA SÖZ KONUSU’

Pandemi sonrasında insanların duyduğu diğer yaygın hastalıklara duyarsız tepki verdiklerini buna karşın bazı insanlarda ise daha çok kaygılanma söz konusu olduğunu söyleyen Psikolog Büyük, “COVID-19 sürecinde inanılmaz derecede belirsizlik söz konusu oldu. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü tarafından Maymun Çiçeği hastalığı pandemi yani yaygın bir hastalık olarak ilan edildi. İnsanlarda biraz daha tecrübe, duyarsızlaşma söz konusu olduğu için biraz daha olumlu etken olabilmekte. Ancak birçok insan içinde ‘yine aynı şekilde, aynı şeyler mi nüksedecek, aynı şeyleri mi yaşayacağız, kapanmalar mı olacak’ gibi olumsuz durumlar yaşanabilmektedir. Bu pandemi sürecine uyum sağlayamayan danışanlarımızı çeşitli uzmanlardan yardım alabilirler. Psikiyatri hekimlerinden ve biz psikologlara gelerek yardım talep edebilirler” diye konuştu.