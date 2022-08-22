Psikolog Büyük: “Çocuklarda dikkat eksikliği, konuşma bozukluğu ve teknoloji bağımlılığı arttı”

Çocuklarda dikkat eksikliği, konuşma bozukluğu ve teknoloji bağımlılığı gibi şikayetler bu dönemde arttı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, yaklaşık 2 yıl boyunca dünyayı kasıp kavurdu. Ülkemizde ve dünyamızda binlerce kişi hayatını kaybederken, geride tamiri zaman alacak sorunlar bıraktı. Süreçten en fazla etkilenen gruplar arasında çocuklar da var.

Psikolog Merve Ceyhan Büyük, pandeminin çocuk pisikolojisi üzerinde bıraktığı olumsuzlukları değerlendirdi. Psikolog Büyük, “Alışıla gelmiş düzeni, sağlıklı bir şekilde yenilemek durumunda olduğumuzdan dolayı birbirimizden ayrı kalmak, bizi duygusal olarak çok etkiledi. Bu süreçte aile içerisinde çatışmalar, iletişim noktasında zorluklar oldu. Çocuklarımız okula gidemedikleri için akranlarından çok fazla geri kaldılar. Eğitim noktasında bir gerilik yaşadık” şeklinde konuştu.

‘ÇOCUKLARIMIZDA DİKKAT EKSİKLİĞİ ARTTI’

Pandemi sürecinde uzun süreli kapanmalar olduğunu anımsatan Psikolog Büyük, bunun çocuklarda dikkat eksikliği şikayetlerini arttırdığına işaret etti. Büyük, “Pandemi sonrası sürece baktığımız zaman çocuklarımızda dikkat eksikliği çok fazla artmaya başladı. Neredeyse her çocuğumuzda dikkat eksikliği görüyoruz. Bunun sebebi ise ekran bağımlılığı yani ekrana çok fazla maruz kalma. Bir tablet ya da telefonla oynarken çok hızlıyız. Sürekli ekrana sıkılgan bir şekilde bakıyoruz. Hızlı değişimlere adapte oluyoruz. Çoğu şeyi görüp okumaktan, dikkatli bir şekilde bakmaktan çok sıkılıyoruz. Çünkü bir hıza alıştık. O hızda bize daha iyi geldiği için yavaşlık bizi zorluyor. Hızlı bir şekilde bu değişimi gerçekleştirmek istiyoruz. Bu da çocuklarımızda dikkat eksikliğini ortaya çıkartıyor” ifadelerini kullandı.

‘ÇOCUKLARDA KONUŞMA NOKTASINDA BİR GERİLİK GÖRÜYORUZ’

Çocuklar gelişim sürecinde daha çok etraflarında olup biteni görerek öğrenme eğilimindedir. Maske kullanımından dolayı ebeveynlerinin jest ve mimiklerini göremeyen çoğu çocukta da geç konuşma durumlarının ortaya çıktığını ifade eden Psikolog Büyük, “Çocuklarda dil ve konuşma noktasında bir gerilik görüyoruz. Yaşına göre konuşması gereken çocuğumuz biraz daha geç konuşmaya başlıyor. Çocuklar davranışsal olarak gördüklerini jest ve mimiklerle öğrenirler. Bizlerde maske taktığımız ve sosyal alanlara çıkamadığımız için bizim jest ve mimiklerimizi okuyamadılar. Bu noktada çocuklarımız da dil ve konuşma noktasında bir zorluk yaşadılar” diye konuştu.

‘SÜREKLİ OLARAK TELEFONLA OYNAMAK, ÇOCUKLARIN KENDİNİ ANLATAMAMASINA SEBEP OLUYOR’

Pandemi sürecinde, sosyal ortamdan uzak kaldık. Bu yüzden vakit geçirebileceğimiz teknolojik aletlere yöneldik. Bu bizleri etkilediği gibi çocukları da etkiledi. Sürekli olarak telefonla oynamanın çocuklarda özgüven eksikliğine sebep olduğunu kaydeden Psikolog Büyük, “Çocuklarımız da pandemiden sonra sosyal olarak geri çekilme olduğunu gözlemledik. Sürekli tablet ve telefonla oynama isteği, bilişsel olarak çocuğumuzun kendini anlatamamasına ve özgüvende probleme sebep oldu. Çocuklarımızın özgüvenin de problemler gözlemliyoruz. Akranlarının olduğu bir ortama girdiğin de iletişim kurması gerekiyor. Ancak geri çekilme oluyor. Çünkü bir güvensizlik var. Sürekli evde ailesine alıştığı ve aile bütünlüğünde kendini güvende hissettiği için tek olarak bir ortama çıktığı zaman güvensizlik duyuyor. Bu noktada da sosyal olarak geri çekilme meydana geliyor” ifadelerini kullandı.