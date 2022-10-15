Protokolden göz bantlı, değnekli farkındalık

Kayseri Altı Nokta Körler Derneği tarafından görme engelli vatandaşlar için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yürüyüşte, protokol üyeleri de göz bandı takarak görme engellilere eşlik etti.

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  • 15.10.2022 16:09
  • Güncelleme: 15.10.2022 16:36
Protokolden göz bantlı, değnekli farkındalık
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Altı Nokta Körler Derneği tarafından görme engelli vatandaşlar için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yürüyüşte, protokol üyeleri de göz bandı takarak görme engellilere eşlik etti.

İnönü Bulvarı’ndan başlayarak Cumhuriyet Meydanı’nda son bulan farkındalık yürüyüşüne Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, dernek yöneticileri, üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen yürüyüşte, protokol üyeleri farkındalık oluşturmak adına göz bandı takarak engelli vatandaşlara eşlik etti.

Vatandaşların engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için daha duyarlı olmaları gerektiğini söyleyen Vali Gökmen Çiçek, “Bugün hep beraber Altı Nokta Körler Derneği yönetiminin öncülüğünde hem farkındalık oluşturmak hem de onların yaşadıkları zorluklara dikkat çekebilmek, biz idarecilerin de yolda yürürken onların yaşadığı duyguları hissedebilmek, hayatlarını nasıl kolaylaştırabiliriz diye tekrardan istişarelerde bulunmak vesilesi ile bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Yolda gelirken özellikle belediyelerimizin yollara yaptıkları sarı şeritlerin görme engellilerimiz için ne anlama geldiğini bir kere daha anlamış olduk. Ancak bu sadece vali olarak benim ya da idarecilerimizin görevi olmanın yanı sıra tüm halkımızın bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Az önce gelirken de bir takım yerlerde gördük, esnaflarımızın ürün tezgahlarını daha öne çıkarmaları, hakkı olmayan yerlere kadar çekmeleri, tabelaların yanlış yerlere konulması ve bazen de bir aracın o noktaya park etmesinin hayatlarını ne kadar zorlaştırdığını hepimiz gördük. Hepimiz birer engelli adayıyız. Hepimizin ailesinde bu sıkıntıdan muzdarip insanlar var. Biz hayatlarını kolaylaştırmak istesek de beceremiyorsak da bari zorlaştırmamak gerekiyor. Esas olan şey arkadaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak” dedi.

Büyükkılıç’tan Engelliler Günü müjdesi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde sanatçı Orhan Hakalmaz’ın konser vereceğinin müjdesini veren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Burada görme engelli dostlarımızla hep birlikte bir farkındalık yapmak amacıyla böyle bir çalışmaya katıldık. Ben her şeyden önce böyle bir çalışmayı bizlere hatırlatıp, eksiklerimizi görme imkanı sağladıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Ben Bartın’daki maden ocağı kazasından dolayı hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Burada eksiklerimizi görüp telafi etme yönünde engelli canlarımıza gereken çalışmamızı yapacağımızı ifade ediyorum. Yine aynı şekilde 3 Aralık Engelliler Günü’nde bir farkındalık oluşturmak ve sadece engelli dostlarımıza bir etkinlik yapmak amacıyla sanatçı Orhan Hakalmaz’ı getireceğimizi ve burada onların da bizden isteklerine cevap vermiş olacağımızı da ifade etmek istiyorum. Çalışmalarımız hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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