Protokol eşlerinden şehit ailesine ziyaret

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek ve beraberindeki protokol üyelerinin eşleri, 1999 yılında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç'ın ailesini ziyaret etti.

PAYLAŞ
  • 29.10.2022 10:15
  • Güncelleme: 29.10.2022 10:15
Protokol eşlerinden şehit ailesine ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’in eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek ve beraberindeki protokol üyelerinin eşleri, 1999 yılında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç’ın ailesini ziyaret etti.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’in eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek ve il protokol üyelerinin eşleri Gürün ilçesini ziyaret etti. Şimşek, ziyaretlerine ilk olarak Gürün Şuğul Kanyonu’nu ve Turkuaz mavisi rengi ile Anadolu’nun nazar boncuğu Gökpınar Gölü’nü gezerek başladı. Dr. Çiğdem Olgun Şimşek ve protokol eşleri, daha sonra Gürün merkezde bulunan ve şu an ’Şairler Evi’ olarak hizmet veren şair Hasan Hüseyin Korkmazgil’in evini gezdi. Şimşek ve beraberindekiler, Gürün ziyaretleri çerçevesinde 1999 yılında Mardin Nusaybin’de şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç’ın baba ocağına da uğradı. Şehit ailesiyle yakından ilgilenen Şimşek; aile üyelerine sağlıklı ömür diledi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Mühimmat deposu değil, silah ticareti yapan şahsın evi

Mühimmat deposu değil, silah ticareti yapan şahsın evi

Büyükşehirden dolandırıcılık uyarısı

Büyükşehirden dolandırıcılık uyarısı

Başkan Büyükkılıç'tan Off-Road Festivali'ne davet

Başkan Büyükkılıç'tan Off-Road Festivali'ne davet

Büyükkılıç: 'TOGG, Cumhuriyet'imizin 99'uncu yılına çok yakıştı'

Büyükkılıç: 'TOGG, Cumhuriyet'imizin 99'uncu yılına çok yakıştı'

Hayatta sahip olabileceğimiz en değerli hazine AİLE hutbesi

Hayatta sahip olabileceğimiz en değerli hazine AİLE hutbesi

29 Ekim'de hava nasıl olacak? | 29-30 Ekim hafta sonu hava durumu

29 Ekim’de hava nasıl olacak? | 29-30 Ekim hafta sonu hava durumu

Çok Okunanlar
1
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

2
Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

3
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

4
Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

5
Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

6
Bir hafta bir Yazar: Cafer Dalmaz

Bir hafta bir Yazar: Cafer Dalmaz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alacağına karşılık borçluyu kaçırmaktan yargılanan 4 genç için hapis talebi

Alacağına karşılık borçluyu kaçırmaktan yargılanan 4 genç için hapis talebi

Kayseri'de otomobil içerisinde kadın ve erkek cesedi bulundu

Kayseri'de otomobil içerisinde kadın ve erkek cesedi bulundu

DAHA FAZLA
Milletvekili Ataş'tan ''kaçakçılık'' tepkisi

Milletvekili Ataş'tan ''kaçakçılık'' tepkisi

Kayseri'den Türk bayraklı sıcak hava balonları havalandı

Kayseri'den Türk bayraklı sıcak hava balonları havalandı

Kayserispor ile Adana Demir yenişemiyor

Kayserispor ile Adana Demir yenişemiyor

Volkan Bayarslan 2 sezon sonra Kayserispor maçında

Volkan Bayarslan 2 sezon sonra Kayserispor maçında

Talas Festivali, 'Bosna Kapılarını Açın' sergisiyle başladı

Talas Festivali, ‘Bosna Kapılarını Açın’ sergisiyle başladı